曾幾何時，Netflix乜都有得睇，可惜隨着串流大戰爆發，各電視台肥水不流別人田，回收受歡迎節目版權至自家平台。《The Simpsons 阿森一族》是美國最長壽的王牌卡通節目，隨霍士電視被迪士尼收購，早已從Netflix搬家到Disney+。雖然失去了《阿森一族》，反正Netflix有的就是錢，既然知道觀眾愛看甚麼，便依樣葫蘆拍一套新卡通。於是找來《阿森一族》的製作人Matt Groening合作，推出一套玩轉中世紀的《Disenchantment 崩壞夢王國》，連同身處現代的《阿森一族》，和放眼未來的《Futurama 飛出個未來》，合組成「昨天、今日、明日」三部曲。

喜愛《阿森一族》的觀眾，會對《崩壞夢王國》很有親切感，非常有Simpson風格的角色設計，一貫無聊得來偶爾發人深省的笑料，諷刺時下流行文化，兼惡搞其他電視電影。第一季放映時正值《權力遊戲》熱潮，夢王國也有張由無數把劍鑄成的鐵王座，不過在這兒的鐵王座不小心會拮死人。當時《崩壞夢王國》給人的第一個印象，就是《阿森一族》x《權力遊戲》。到了剛剛播放的第三季，《權力遊戲》早已明日花黃，《崩壞夢王國》亦越玩越多路數，會玩同類作品如《魔戒》或《龍與地下城》就預咗，勢估不到連Steampunk都玩埋，不得不佩服Matt Groening天馬行空的創意。

故事有中世紀有王國，主角當然有個公主。荳荳公主簡直是迪士尼公主的反面例子，她的標記是兩隻大哨牙，不修邊幅舉止粗魯也算了，最好笑她還是個病態酒徙，每天無所事事，去蒲酒吧喝到不醉無歸。劇中男主角是小妖精阿福，厭倦了妖精村（藍精靈那種妖精）每天的快樂生活，跑到外面世界闖蕩江湖。加上原本派來引誘荳荳公主墮落，後來變節做了好朋友的賤嘴魔鬼路西。圍繞着這古靈精怪的三人組合，發生數之不盡的爆笑冒險故事。

可能因為Netflix一整季上架的關係，有別於《阿森一族》每集單元喜劇的模式，《崩壞夢王國》有一個主線故事為主軸，吸引觀眾追看煲劇。雖說是有連續的故事劇情，荳荳公主身附神秘魔力之謎，但觀眾也不要太過認真對待故事，因為編劇可以扭橋玩得好盡。例如第二季一開始阿福死了，荳荳和路西行落去地獄救佢出嚟，還叫阿福講嘢激嬲上帝，令祂把阿福從天堂踢落地獄，讓他們會合後，又從火山口噴回地面。通常迪士尼公主的後母是邪惡巫婆，這兒當要反轉一般慣例，輪到荳荳公主的生母當巫婆，反而蜥蜴人後母才是好人。然後後母又有皇后不做，追求自由跑了去當海盜，你真係估佢唔到。

第三季笑料保持水準，有很多抵死幽默的橋段。初段生母捉了荳荳落地底，荳荳偷了阿媽件衫着，扮阿媽叫地妖帶路逃走，非常搞笑。中段三人組合去蒸汽王國冒險，加入新元素打破框框很好玩。蒸汽王國大企業總裁，上演粵語殘片式隱藏身份追求工廠妹荳荳，順便諷刺一下資本主義如何剝削工人。可惜荳荳另有意中人愛上美人魚，那邊廂阿福就愛上一個頭同一隻船（！），玩得很癲很放。故事後半部有點跌watt，國王被活埋後嚇到黐咗線，有點婆媽長氣不夠好笑。去到結局巨大族攻打夢王國俘擄阿福，荳荳當了半天女王就被趕下台，好笑指數又再度爆燈。

Netflix早已一口氣簽約連拍兩季《崩壞夢王國》，若果疫情沒有影響製作進度，希望年底有得睇第四季。很期待荳荳公主的魔力醒覺後，故事不知又會有怎樣的驚喜。若果你喜歡看《阿森一族》，一定不可以錯過這套《崩壞夢王國》。

撰文：陳馬

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！