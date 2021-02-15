Bruno可說是最多香港女性熟悉的小家電品牌，多功能電煮鍋、電熱飯盒等也有不少粉絲，最近新推出了一款與Grill Pot外貌非常相似的炆煮鍋Multi Grill Pot。與舊款最大的分別是改用了電陶爐的設計，即除了鍋可放在其他爐使用，這個爐也可以放上其他鍋使用，而且發熱面在發熱時會變色提示用家。

Bruno的新舊炆煮鍋的容量一樣是2L，同樣有炸鍋蓋及蒸架，方便炸物和蒸煮食物，單使用鍋也可以煎或炒食物，而且鍋蓋新增了水滴設計，於炆煮食物時幫助蒸氣回流，鎖水保留⻝物原味。另外便是爐中加入了小風扇，因此較上代高身了些許。

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實測新炆煮功能

準備好清湯炆牛腩的食材，先把牛腩去血水，倒進2L室溫水至鍋，以最大的火力煲水，時間過了12分鐘仍未煮開，只是底下開始有水泡，大約24分鐘水才正式煮開，其間鍋也沒有太大的蒸氣散發情況。水煮開後便可放進牛腩去血水，及後以最大火力熱鍋約5分鐘，用測溫槍測試爐面溫度，基本上也超過200度，爐中心位置更達240度，加油爆香薑蒜，再加入牛腩、蘿蔔、雞湯和香料。

配料都放入後，水線剛蓋過牛腩，蓋上蓋子後炆煮半小時，便可加上葱花食用。半小時的炆煮蘿蔔也炆夠入味，而以可輕易篤穿，不過牛腩還是很韌，實驗證明30分鐘還是有點太急於求成，假如喜歡吃腍身的牛腩，記得炆煮較長時間。至於Bruno這個炆煮鍋，在煮食時它的蒸氣有不少流失的情況，但因鍋蓋有特別設計而不會搖晃和蘿蔔有水份流出的關係，因此鍋中的水份也不是少了很多。

另外煮食時鍋柄和爐身不燙手，是它設計不錯的地方，而且可用於蒸和炸食物及整個鍋放在桌上食用，功能算是很實用，但是火力不算超強。假若想用於吃火鍋，便要留意食物的份量。華麗的外形，配上千元的售價，也沒有投訴的地方。

記者：周銥沁

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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