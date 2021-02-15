不少人將除疤視為美容需求，外科醫生陳東飛表示，切除蟹足腫是有病理需要的醫療程序。有蟹足腫特別體質的人士，容易在胸部、背部、肩膀等位置長出深紅色、凸起的腫瘤狀疤痕，除引起紅腫痕癢，降低患者的睡眠質素，還可能削弱關節活動能力。蟹足腫隨時間可越變越大，心理上絕不好受。受蟹足腫困擾20年的何生就是其中之一。

疤痕體質可遺傳 肩胸背耳仔屬高危

當皮膚受傷，身體處理炎症後，就會長出新的血管提供養份。角質細胞及纖維母細胞會在此階段增生，以產生膠原蛋白修補皮膚，直到疤痕覆蓋原本的傷口。一般情況下，疤痕組織會隨時間軟化和縮小。不過，有特別體質人士，傷口復原時纖維母細胞不斷增生，過量的膠原蛋白促使「蟹足腫」發生。這種疤痕組織會隨時間四處蔓延，像蟹爪般凸出，甚至超過原本受傷範圍。陳東飛醫生解釋，疤痕體質與多種基因有關，無法以驗血或基因檢測發現，但患者多有以下特徵：

1. 皮膚黑色素高：黃種人發生蟹足腫的機率較白種人高，但較黑種人低；

2. 易生於耳朵、胸部、背部、四肢：以穿耳為例，據統計百分之三的人會長出蟹足腫；

3. 有家族遺傳史：直系或旁系親屬有蟹足腫病史。

何生手臂上自小有一處凸出疤痕，是注射卡介苗引致；心口也有一條蟲狀疤痕，「印象中由一顆小暗瘡發展而成。」少年時期第一次穿耳，左耳就鼓起腫瘤般的疤痕。當時他以手術切除，以為可以一勞永逸，就再去穿耳，結果雙耳都長出蟹足腫。他終於了解自己的體質，凡是傷害到真皮層的事情，例如蚊叮蟲咬、打疫苗、穿耳等都容易誘發蟹足腫增生。惟第二次切除後不出一年，他的蟹足腫又再復發，甚至更大、更癢，還不時感到刺痛，「最辛苦是半夢半醒中，好容易𢲷到皮損。」他自言不算貪靚，但注重儀表，耳朵疤痕頻頻惹來注目和疑問，令他每逢要打針、抽血或進行任何醫療程序，都擔心其他部位會越生越多蟹足腫。

蟹足腫治療多元化 視乎疤痕大小和位置

蟹足腫的治療方案多元化，包括類固醇注射、冷凍治療、手術切除及放射治療。陳東飛醫生解釋，類固醇可以壓抑纖維母細胞增生，通常每月注射一次，連續數月直到疤痕變得平坦。冷凍治療則以超低溫「凍死」疤痕組織，過程中冷凍針會注入病灶，讓細胞慢慢凋謝死亡。由於反覆發作，何生的蟹足腫直徑超過兩公分，前後夾住耳珠。陳東飛醫生表示在密集的疤痕組織中注射類固醇，病人會感到非常痛楚，而且須反覆注射，難持之以恆完成整個療程；冷凍治療更有機會使耳珠收縮。

陳東飛醫生建議何生再做手術切除，但要合併壓力治療及術後放射治療。「手術曾被視為蟹足腫禁忌，因為擔心外科創傷更容易刺激纖維母細胞增生，但後來已證實淺層X光放射治療可以大大減低復發率。」他解釋，何生正是因為首兩次手術沒有適當跟進，導致現時耳珠變形風險高，增加手術難度和時間。

切除耳朵蟹足腫耗時 保留表皮還原形狀

何生雙耳分開兩次切除，以免睡覺弄痛傷口。陳東飛醫生表示，切除耳朵蟹足腫可以局部麻醉進行。他首先為病人設計切口，預計須保留的表皮組織。「雖然蟹足腫病理深入真皮層，但不牽涉表皮層，如果用傳統方法整個蟹足腫切除，病人就會失去耳珠。」因此，他在手術中精細分離蟹足腫和表皮皮膚，只取走疤痕組織，留下表皮以便還原耳朵形狀，「就像剝橙不要橙肉，只保留橙皮。」然後，利用電凝刀幫微小血管止血，以免積聚瘀血導致傷口發炎。最後，以極幼細的縫線縫合傷口，「一般一至兩星期可拆線，外科縫線越細，越能減低創傷。」陳東飛醫生切除何生一側耳朵前後兩處蟹足腫，耗時一個鐘頭。手術同日，何生開始一連四日的放射治療，在家期間也在傷口貼上壓力磁石，有助減少附近皮膚張力。

放射治療減復發率達六成 副作用似被太陽曬傷

臨床腫瘤學專科醫生楊永基解釋，蟹足腫術後真皮層受到刺激，24小時內就會開始釋放纖維母細胞，因此越早開始放射治療越好。「利用淺層X光或電子放射治療壓抑纖維母細胞，可減慢其活躍度、甚至殲滅纖維細胞。」他指，單純做手術有20-70%復發率，配合放射治療可將數字降低至10%或以下，每次治療大約10分鐘，通常一連四日進行四次治療為一個療程。

常聽聞放射治療用於治療癌症，楊永基醫生解釋淺層X光能量比用作治療癌症的X光射線低百倍，只集中在皮膚下2至3毫米，對內臟組織影響極微。「常見副作用包括類似曬太陽後的灼熱感，脫皮後傷口皮膚浮現較深色素，須約一年才逐漸淡化。」他說，手肘、下巴、肩膀等轉彎位置治療難度較高，如果照射範圍靠近韌帶或軟組織，要特別小心控制放射能量，避免引起韌帶收縮等副作用，降低關節靈活度。

蟹足腫體質預防疤痕 可用含矽膠產品

陳東飛醫生表示，有蟹足腫體質的人士，如不幸受傷可及早使用含有矽膠的除疤產品。他說，在傷口形成3至10天內，當表面變乾、沒有滲液時使用矽膠貼，可縮短炎症反應，降低纖維細胞活躍度。當疤痕開始變硬、痕癢，除疤產品的效用會明顯減低。

記者：馮穎思

攝影：伍永健、蕭志南

編輯：鄒仲安

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