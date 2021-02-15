去茶樓飲茶，又點少得叫幾籠點心再加小炒，營養師梁美明（Minnie）就提醒，並非每款點心都適合多吃，例如鮮竹卷、山竹牛肉球等受歡迎的點心，當中所含的脂肪比例非常高，山竹牛肉球的脂肪更高達60%。Minnie列出幾款「最邪惡」點心和小炒，教大家避開高脂食物，食完都唔會內疚。

第一位：鮮竹卷 炸完再蒸勁索油

要計算點心是否高脂，Minnie指要視乎點心的脂肪及總卡路里的比例，如點心的脂肪對比卡路里超過50%，便屬於高脂。她指鮮竹卷是最高脂的點心，脂肪比例達78%。「一籠鮮竹卷大約有383卡路里，即大約一碗半白飯，脂肪有33克，大約6.5茶匙油，整個菜式即有七八成是脂肪。」Minnie解釋鮮竹卷之所以高脂與外層是腐皮有關。「腐皮可說是邪惡食品，它是用豆漿面層的油份來做的，非常多油，而鮮竹卷通常會炸完再蒸，因此整體來說脂肪十分高。」

第二位：山竹牛肉球 含豬肉增脂肪

而邪惡點心第二位就是山竹牛肉球，脂肪對比總熱量約為68%、230卡路里、脂肪17.6克，即約3.5茶匙油。Minnie指中式點心不少都加有豬肉，一些看似跟豬肉無關的，例如「山竹牛肉球」，為了令口感更滑溜會加入豬肉，因此令脂肪比例增加不少。

第三位：雞扎／叉燒酥 同屬多油高脂肪

邪惡點心第三位是雞扎和叉燒酥，兩者高脂的原因各有不同。Minnie解釋：「雞扎跟鮮竹卷一樣也用腐皮包着，而腐皮就是用豆漿面層的油份來，不過雞扎沒有再炸過，因此較鮮竹卷少一點油份。但雞扎包着火腿、雞肉，廚師通常會選用較肥的火腿，而雞肉通常也連着皮，因此脂肪較高，肉眼也見到整碟菜式很多油。」

另外，叉燒酥烹調過程就要用油炸，加上用了酥皮，油份相對較高。「叉燒可能加蜜糖來煮，糖份也不低，整體來說叉燒酥是較高脂肪和高卡路里的點心。」Minnie提醒，同樣含有不少糖份的馬拉糕，也是經常令人誤以為是健康低卡的點心。「如馬拉糕以傳統方法來做，有機會加入豬油，因此卡路里亦不低，一件就有320卡路里，差不多等同一碗半飯；另外一件馬拉糕就有差不多4茶匙糖。揀選點心時不要單純留意油份，亦要留意烹調方法和糖份含量。」茶樓亦有一些較健康的點心，Minnie推介蝦餃和蒸腸粉，例如帶子腸粉和蝦腸的脂肪比例相對較低。

炒蛋烹調方法多油如「炸蛋」

至於小炒類，Minnie就列出3款最邪惡的菜式，分別是蝦仁炒蛋、鹹蛋蒸肉餅和乾煸四季豆。

Minnie指中式餐廳的炒蛋類菜式，通常都比較高油份，「廚師會以『拉油』的方式來烹調令蛋更香滑，一碟蝦仁炒蛋就有1,000卡路里，即約4碗飯，而脂肪就有79克，約18茶匙油。」Minnie指很多人以為蒸飯類較為清淡，「但第二位的鹹蛋蒸肉餅，一份就有大約800卡路里，即大約3碗飯。脂肪方面大約64克，即約13茶匙油。酒樓做的肉餅為了令口感好吃，會選用肥豬肉，而且加好多油令質感更滑，因此卡路里非常高。」

排第三位的乾煸四季豆，雖然四季豆是蔬菜類，但酒樓為了加快烹調速度和更香口，通常都會將四季豆先拉油，一份乾煸四季豆就有490卡路里，即差不多為兩碗飯，實屬多吃無益的菜式。

採訪：黃以聲

攝影：潘志恆、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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