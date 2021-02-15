2005年的夏天，那時候還是小孩子的我，最大件事除了是《頭文字D》電影版上映之外，還有就是一部改變車壇的hot hatch到港，它就是非常經典的第五代福士Golf GTI。對於不少九十年代出生的讀者來說，Golf GTI可以說是他們對hot hatch的第一印象。雖然Golf GTI那麼多年來，從未間斷推出，但直至第五代Golf GTI現身，「GTI」這三個英文字母才算真正被光復。

第五代破舊立新 二手市場有價有市

從外觀上看，五代Golf GTI可以說是相當耐看，它不但沒有以往三、四代GTI那份水腫感覺。相反它用上當年算是大得誇張的18吋Monza輪圈、蜂巢網鬼面罩連紅邊點綴，這幾樣設計元素，已足以令Golf GTI成為經典。除此之外，它的內櫳亦算相當經典，事關它的原廠桶椅不但包覆性強，它更以元祖Golf GTI tartan格仔布去裝飾，可以說是徹頭徹尾的致敬之作。第五代Golf GTI成功破舊立新，為車系樹立全新形象。特別是它配用的編號EA113、2公升直四turbo引擎，採用當時福士集團新興的缸內直噴技術，再加上K03 turbo，成功令最大馬力達到200匹大關。第二，它採用了車廠當年革命性的雙離合器DSG自動波箱，轉波反應前所未有的快。當然，今次CarMan測試的是三門棍波Light Weight版本，操控感更原始之外，它在現時Golf GTI二手市場非常渴市，有價有市。

家用取向揭背車 操控感非常輕鬆

試車時，記者第一個感覺是它的離合器非常輕巧，對一部hot hatch而言，它的離合器重量實在偏向家用取向，雖然整體不像本田Civic Type R般熱血，但至少在市區塞車時，操控感依然非常輕鬆，保持Golf作為家庭揭背車的特色。再者，EA113引擎的特性是低至高轉均有豐厚的扭力，特別在四波想要加速，基本上不用拖波，已經能有不錯的加速力。老實說，它不像當年的Civic Type R或者雷諾Megane RS般不斷引誘駕駛者去急激駕駛，不過Golf GTI好像一位良師益友般，給予你適當指引，慢慢引導你去開快一點。一般人只要跳上Golf GTI，不用一小時已能掌握到它的脾性，非常親民。

避震機老化 內櫳環保膠會甩色甩皮

可能你看過Toby Leung試駕之後，會心思思想入手一部。然而大家有些地方必須注意。該年代出產的福士，好像跟燒偈油和壞波箱密不可分，不過第五代Golf GTI在用料方面其實比較足秤，很多人認為其耐用性比第六代更好。不過大家要留意EA113引擎配備直噴技術，用久了會較易積碳，解決方案不外乎拆開引擎清洗。另外，由於EA113使用正時皮帶，不像EA888般使用正時鏈，因此約每四至五年便要更換一次正時皮帶。若大家發現買回來的Golf GTI尾胎開始出現不同程度的損耗，很大機會是避震機開始老化。最後，第五代Golf GTI跟許多2000年代時期的歐洲車一樣，內櫳「濫用」環保膠，因此太陽照射得多或按得多都會甩色甩皮。坊間有師傅專門修復環保膠物料，如果閣下是完美主義者，便要找他們幫幫忙了。

2007 Volkswagen Golf GTI 3-dr Lightweight

引擎：1,984c.c. 直四 Turbo

馬力：200ps/5,100rpm

扭力：280Nm/1,800-5,000rpm

傳動：六前速手波，前輪驅動

當年新車價： $249,000

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

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