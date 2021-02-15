之前提及衝突行為可分為轉移行為Displacement Behavior和轉向行為Redirected Behavior轉向行為。上次分享了轉移行為，今次我們集中談狗狗的轉向行為。

轉向行為 = 轉移目標

轉向行為，非常簡單的解釋就是「轉移目標」。目標可以是生物、物件、地方等等。只要狗狗在適當的時候，對不適當的目標做了適當的事情就是轉向行為了。打個比方，狗狗很憤怒的時候想要攻擊貓貓，但因為主人拉着狗狗，所以狗狗把目標轉移到主人，變成咬主人。

利用轉向行為訓犬

在應用上應該很常見很廣泛了。舉個簡單例子吧，大部份狗主經常在狗狗上錯廁所或咬錯東西時就會罵牠。其實這些問題都很容易利用轉向去解決。網上很多文章會教人教小狗上廁所時，知道牠差不多要去的時候，便把牠抱到合適的位置上廁所。這個是地理轉向的例子。另外對於咬家具等等的問題，其實做法也是類似。在狗狗想要咬家具的時候，我們可以吸引牠去咬玩具，或者把牠限制在只有玩具的範圍內讓牠自己去咬玩具，這些都是轉向的例子。

與其每次也動肝火大罵，倒不如好好思考一下，如何利用轉向的方式令狗狗培養出一個你希望見到的生活方式吧。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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