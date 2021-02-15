玩學爸爸在小學任教的時候，曾出任數學科科主任多年，「數字感」一直是初小數學科的重點培養項目。每一名數學老師都明白「數感」的重要性，但要培養小朋友的數字感實在是一件不容易的事。

數感

數感就如演奏樂器時的「音感」及打籃球時的「球感」一樣，小朋友可以運用數字和數量的概念來解決出現於現實世界的問題，而且可以解釋各種會出現的狀況，並進行調整及規劃。

數感良好的小朋友，除了會更容易在測考中得到更好的成績外，更重要的是他們能夠運用數學思維去解決現實生活中遇到的問題。

桌遊與數感

很多桌遊都需要小朋友運用他們的數學思維，他們利用對於數字的「直觀理解」去進行遊戲，而且要在遊戲的過程中不斷反覆使用這些數學概念，小朋友的數感在遊戲中慢慢成長起來。

《蟲蟲燒烤派對－兒童版》需要小朋友利用數字的「直觀理解」去進行決策，當中涉及數字的組合、簡單計算、估算、機率等等，小朋友在遊戲中不用拿出紙筆去進行運算，只需利用他們在遊戲中不斷建立的數感去進行遊戲，並作出最佳的選擇。

玩學哥哥再剛開始玩《蟲蟲燒烤派對－兒童版》時，並沒有認真思考如何作出選擇。但隨著玩的次數增多，玩學哥哥開始有條理地思考如何進行選擇，每當玩學爸爸觀察到他作出「疑似」思考過的選擇時，都會問他一下為甚麼會作出這樣的決定，玩學哥哥總能明確地表達他的思考過程，他的數感確實在遊戲中建立了起來。

總結

《蟲蟲燒烤派對－兒童版》雖然只是小小一盒，內裏只有6粒骰和12塊蟲蟲卡，但遊戲設計師將遊戲機制注入這些簡單的遊戲配件中，令遊戲變得好玩及具教育意義。®

《蟲蟲燒烤派對－兒童版》出自桌遊設計的殿堂級大師Reiner Knizia之手。他除了是一個桌遊設計師外，他還是一名數學哲學博士，在他所設計的桌遊裏皆是有很多數學理論存在，小朋友多玩他所設計的遊戲，除了數學思維會有所提升，未來說不定還能成為一名數學哲學博士呢！

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 5歲以上 / (玩學爸爸) 4歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：10-15分鐘

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