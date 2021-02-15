Facebook創辦人朱克伯格 (Mark Zuckerberg) 育養的波利犬 (Puli Dog)毛髮好像地拖粗繩般，究竟為何波利犬的毛髮是如此有趣？在打理毛髮和健康上又有甚麼要注意？

波利犬源於匈牙利 負責放牧工作

波利犬的歷史可以追溯至公元9世紀，牠們隨着中亞遊牧民族馬札爾人來到匈牙利，所以波利犬其實已經有超過1,000年歷史。當時，波利犬主要負責放牧及保護家畜。牠們還會與可蒙犬(Komondor) 拍檔各司其職，分擔放牧工作。可蒙犬在外表上與波利犬十分相似，同樣擁有像地拖粗繩般的毛髮。

如何分辨波利犬與可蒙犬

可蒙犬與波利犬外貌相似，要分辨牠們可以着眼於兩方面。第一是體形，波利犬是一款中小體型犬種，體重大約只有22至35磅，高度大約17吋。相反，可蒙犬是一款大型犬種，體重可以高達100磅，高度約27.5吋。第二是在顏色上，波利犬分別有多種顏色，包括黑色、白色和灰色；可蒙犬則只有單純一種白色。

毛髮像粗繩的原因

為甚麼波利犬的毛髮如此特別？註冊獸醫羅永年解釋，波利犬在幼犬階段毛髮是濃密而且柔軟的，呈毛茸狀。但隨着時間生長，牠們的兩層毛髮會越來越長，而且生長速度不一，令兩層毛髮開始打結，捲成如繩索般。擁有如此特別的毛髮，在打理上又有甚麼須要注意呢？波利犬主人Kelly分享，因為香港天氣炎熱又潮濕，特別在夏天，波利犬的毛髮容易産生比較強烈的異味。因此每三星期會幫牠洗澡一次，由於毛髮較厚，每次清洗後，必須花大約三小時間用風筒將毛髮吹乾。

注意眼疾及關節毛病

波利犬常見的健康問題是眼睛或眼角膜位置發炎，因為很多波利犬的毛髮都會覆蓋眼睛位置，容易刺激眼睛。如果主人留意到狗狗的眼睛難以張開，或者出現較多眼睛分泌物，而且顏色呈黃色或綠色，這都是眼角膜發炎的初步病徵。除此之外，擁有牧羊犬的本質令牠們的活動量亦相當大，跟拉布拉多犬一樣，髖關節及膝蓋骨移位同樣是波利犬遺傳上的問題。

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