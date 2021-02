不少人都受口臭和腳臭問題困擾,但原來口臭成因不一定因為沒刷牙,腳臭成因也不一定由真菌引起,如果要將口臭和腳臭相比,其實哪者較差呢?

口臭的成因

當我們進食後,如果食物殘渣在口腔累積,會令細菌在口腔裏滋生。另外,牙齦疾病,如牙齦炎和牙周炎,以及沒有足夠的唾液保持口腔濕潤,也會導致口臭。唾液的作用就像天然漱口水一樣,可以沖走細菌。 由於晚上唾液分泌也減少,所以我們在早上剛起床時,很多時會有口氣。

但要留意,口臭都可能是我們身體健康出現問題時所發出的警號。扁桃腺炎,鼻竇炎或支氣管炎等呼吸道感染問題,又或者一些腸胃疾病,糖尿病,晚期肝病或腎病,都是導致口臭的原因。其他疾病例如某些癌症或新陳代謝失調,同樣有可能導致身體產生化學物質,而形成口臭,所以要小心留意。

腳臭的成因

人類大概有二至四百萬條汗腺,而有最多汗腺的位罝就是我們的腳底。平均而言,我們的腳部,每平方厘米就大約有600條汗腺,比身體其他部位多2至4倍。我們的雙腳很容易出汗,汗水通常會在鞋和襪上積聚。汗液含有鹽、葡萄糖、維生素和氨基酸,細菌以這些物質作為營養並生長,在過程中產生異戊酸(isovaleric acid),也就是是導致腳臭的主要物質。引起腳臭的主要細菌叫表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermis),這種細菌也可用於發酵芝士。

除此之外,由於青少年和孕婦的荷爾蒙變化比一般人大,所以會比其他人流更多汗。如果站得太久,穿的鞋太緊、承受很大的壓力或患有多汗症,都會導致流更多汗。

口臭VS腳臭

口臭和腳臭兩者相比,哪個對我們更壞呢?答案是口臭。因為口臭比腳臭可反映岀更多身體問題。如果有腳臭,我們就應該更注意腳部衞生,勤換鞋襪,令細菌較難滋生,問題是可以解決的。如果有口臭,我們可以在進食後刷牙和使用漱口水,但如果口臭問題持續,我們便要留意身體是否有其他異樣,必要時盡快諮詢醫生意見。

Reference:

Alessandro Villa, M. (2019). Bad breath: What causes it and what to do about it - Harvard Health Blog. Retrieved 5 February 2021, from https://www.health.harvard.edu/blog/bad-breath-what-causes-it-and-what-to-do-about-it-2019012115803

Robson, D. (2015). The disgusting secrets of smelly feet. Retrieved 5 February 2021, from https://www.bbc.com/future/article/20150730-the-disgusting-secrets-of-smelly-feet

撰文:inscie

編輯:鄒仲安

-----------------------------

