日前台灣YouTuber愛莉莎莎上載影片分享「喝油排膽結石」的民俗療法，聲稱喝下橄欖油加西柚汁就可以排出體內膽結石，引起一眾網民的爭議，腸胃肝臟科醫生亦提醒喝油排膽結石反會傷害肝膽，或會引發急性胰臟炎。

橄欖油加西柚汁反增膽管閉塞風險

愛莉莎莎在影片中介紹「喝油排膽結石」的方法，就是在斷食的7天內只吃蔬菜與水果，到了排石當天會先吃瀉鹽，能讓膽管變大好幾倍更容易排出膽結石，再喝下橄欖油加西柚汁，而且自己實測發現排便時出現一顆顆綠色的「膽石」。

腸胃肝臟科專科醫生吳昊表示，喝油後身體為了釋出更多膽汁乳化脂肪，的確會刺激膽囊收縮，因為要擠出儲存在膽囊中的膽汁，而當膽囊急劇收縮時，會排出小顆的膽囊結石，不過膽管幼細，直徑僅約3至6毫米，連接腸道的開口更窄，所以排膽石時可能會在膽管造成阻塞，可以引發急性胰臟炎，更嚴重會導致肝炎、肝硬化。

吳昊醫生補充，膽石本身是很常見，10個港人有1人有膽石，特別常見於曾懷孕的婦女身上。而當中只有一成人的膽石問題嚴重要切除膽囊，其餘九成患者大多沒有症狀，很多是在常規身體檢查做超聲波時才發現，對於完全沒有症狀的膽石問題，醫生一般會建議觀察。如果強行把膽石排出，或引致膽管閉塞，反而會造成危險，嚴重或致敗血症或致命。

排出綠色石頭實為皂化反應

至於在「喝油排膽結石」法後排出的一顆顆綠色的石頭，國外研究指是皂化石（Soap Stones），並非膽結石。權威醫學期刊《The Lancet》曾刊登有關「喝油排膽結石」的研究，發現綠色半固體小石並不含膽固醇等膽結石成份，只是脂肪酸。橄欖油含三酸甘油脂，而西柚汁則含大量的鉀離子，因而在體內產生皂化反應，就會排出綠色半固體小石。

避免高油飲食三餐要定時

膽結石的形成跟個人體質與飲食有關，如果人的膽汁平衡功能不佳，或攝取過多油脂及膽固醇時，過份油膩的食物會導致人體吸收過多的油脂，出現代謝困難，使膽汁中的膽固醇含量升高，造成膽汁濃度增加，與膽囊中的膽泥、膽砂及膽鹽等形成顆粒狀結晶，沉積在膽囊或膽管中，而漸漸形成膽結石。

預防勝於治療，要避免膽結石的形成就要三餐定時，避免空腹時間長。如果長期節食或三餐不定時，空腹時間過長，會使得膽囊很少收縮亦沒有適時地排出膽汁，膽汁沉積在膽囊太久，濃度太高而結晶，容易形成結石。

事件發生後愛莉莎莎亦有拍影片認錯，表示明白不能單憑經驗就分享，未來將會更加謹慎。當身體響起警號時，就要盡快求醫諮詢專業意見，網上資訊多，特別是醫療上的資訊要慎選，千萬別誤信偏方。

記者：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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