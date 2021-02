Emoji日日都要用,早前外國有報道話「笑到喊」好老土,咁究竟咩emoji先走在潮流尖端呢?已經發佈的iOS14.5 beta測試版就出現了10個新emoji,最實用的人面emoji新增了頭暈暈表情,感覺應該都幾實用。10個新emoji分別是:

Face in some kind of cloud 被煙遮着的人面

Mending heart 縫補的心

Heart on fire 燃燒的心

Person with beard 鬍鬚男

Woman with beard 鬍鬚女

Couple kissing—woman and woman 女性與女性的情侶親吻

Face with spiral eyes 頭暈轉轉眼

Syringe 針筒

Man climbing 爬山男

Redesigned headphones(aka AirPods Max)AirPods Max耳機

iOS 14.5預計會加入了217個全新Emoji表情圖案,還會加入Apple Watch解鎖iPhone等功能。

記者:司徒港燊

編輯:鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!