四年前，William在高登開了貼文，表示想從政府物流服務署買一輛退役的小型消防車，當時車子不但殘破，亦需要重新申請私家車牌才能在路上使用。於是，由競投、修復以至出牌，一個歷時數年的改造過程便隨之展開。「這輛車是以前的消防車，是Suzuki Every的第四代。」原本是屬於日本的鈴木公司出產的麵包車系列，後來政府被廣泛採購為離島消防局執行任務，在退役後則被William買下來改為私家車用途。

殘破不堪 逐件零件還原消防車

剛買回來時，William憶述車子是殘破不堪的，而且多處生銹，需要從日本購買零件逐一更換。「這兩個Kpa是代表胎壓，我有拍照留回這些噴漆字樣，再以電腦剪裁字體製成。」為了盡量貼合消防車當時的原貌，William不惜工本地盡量還原。他亦選擇沿用本來的老舊倒後鏡，為的是一份「在消防局見到它的感覺。」除了倒後鏡，標示電油的貼紙亦仍張貼在車頭位置。William認為全車保存得最好的，就是一幅影着此輛F672消防車的過膠照片，他珍而重之地放在駕駛座旁。

巴絲打鼓勵 為不讓網民失望

看似不切實際的事情如此認真做，竟然在網絡世界引起迴響。William能夠成功當上車主，亦有賴於一眾網絡上的「巴絲打」的鼓勵。William當時在高登分享對消防車的熱衷和購買念頭，後來竟有熱心的網民陪同他前往拍賣現場，他笑言：「我那天覺得真是玩大了，那些人居然說真的。」

「這個社會有很多事令人失望，如果就這樣放棄，我不想令人失望。」於是，William便開始於討論區連載起這個修復計劃的點點滴滴。而在這時，考驗才是正式開始。William原本對車輛知識毫無認識，由第一步的考車牌，到花了近九個月時間研究如何發動車子，過程中屢敗屢試。退役的消防車本身傷痕纍纍，加上車齡已屆二十年，於是車子亦面對大小問題，尤為嚴重的是細小零件和地台等，「生銹得像化石般。」William說。

速度慢更合襯 連載故事未完

面對香港這急促的社會，William直言車子的加速度有點慢，它的駕駛感覺「像是日本叔叔在田園送生果。」而且他說：「沒那些漂亮的車那麼舒服，避震給予你的感覺有時也很激烈。」但William認為這輛車很適合他，「車子的形狀很笨，我的節奏又不是很快，亦沒有很多的慾望，所以我也挺襯這車子。」車子的速度雖難以與其他車相比，但William亦無甚所謂，「至少我駕駛時不會發脾氣，它慢便由得慢吧。」有時在路上，車子會被人認出是長洲的消防車，常常為路人帶來歡樂，這份惺惺相惜會讓William會心微笑。

在收到車的一刻，William憶述：「我是極度嫌棄的。」當時全部的字樣拉花都被黑色的噴漆蓋住，全車滿佈粒粒膠和噴漆，極難移除。兩側門又被拉釘封着，無法打開。「在我眼中很珍而重之的回憶，對於他人來說是廢鐵般的垃圾。」於是William歷經艱辛把破爛部份砍掉重組，沒有太多複雜原因，就是想把故事寫好，亦因純粹的喜歡這輛車。網上的連載雖完結，但他說：「對於這輛車來說，還有很多很多的章節可以寫下去。」

Suzuki Every 1999 GD-DB52V ：

引擎形式：水冷式直列三缸SOHC12氣閥 F6A型

汽缸容積：657c.c.

最大馬力：50ps＠6,000rpm

峯值扭力：6.2kg-m＠3,500rpm

採訪：李家盈

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