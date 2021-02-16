iPhone 12系列已經推出了一段時間，它有一個新功能就是MagSafe，可以利用磁力緊貼充電，又或配合其他小配件。不過現時大多數的MagSafe配件都是由官方推出，未見有太多第三方配件，而之前發明過可摺可重用飲管「ZTRAW」的香港發明家Jason李崇山便發明了一件小配件「MagSafer」，可以大大提升MagSafe的實用性和普及性，不單讓大家可即用第三方機殼，甚至舊iPhone、Android電話，都能用到MagSafe這新功能。

一塊小卡片令充電器升級成MagSafe磁力充電

外形上，「MagSafer」其實只是一張小卡片，當初的出現全因Jason的個人需要，「上年剛買iPhone 12 Pro，雖然有MagSafe功能，但發現原來市面上好像沒有尿袋內置MagSafe，於是便想自製一個。」有用過無線隨身充電器的，都會覺得實用性不大，因為放在袋中很容易移位而不能充電，最終只能固定在台面上使用。而Jason的MageSafer便改善了這個缺點，利用MagSafe的磁力特性，把無線充電器和電話緊緊貼着，不需用電線之餘亦能確保不會移位影響充電。「我本身用的是小米充電器，之後利用卡紙、磁石圈等簡單材料，製作了MagSafer的雛形，起初沒想過量產，但有朋友見過後非常讚賞，便開始有量產的念頭。」Jason說。

第三方機殼都用到 金屬表面隨時貼

雖然概念和構造都相當簡單，但研發時也同樣遇上困難。例如在選擇物料和結構上都想保持纖薄，同時又要確保磁石圈長時間使用也不會移位，結果也經過多次改動才達到理想效果。「一片MagSafer有兩面，一邊是『Anywhere』，另一邊是『Moblie』，而同一片已有兩個功能。『Anywhere』那邊可以貼在充電器、雪櫃、鏡子等等不同的平面上，能讓平面具有MagSafe的磁力功能，可以把iPhone 12貼在平面上，即使雙手正在做其他事也能繼續看電話。」Jason介紹說。而另一邊就是「Mobile」，可貼在一些第三方機殼上，便能讓iPhone 12繼續用MageSafe充電。若用家不想MagSafer貼在機殼外影響外觀，可選擇把它放於機殼內，同樣有加強磁力的效果，不過雖然MagSafer已相當薄，但太緊貼的機殼也未必能使用。實試只用第三方機殼，MagSafe的磁力基本上完全失效，而用上MagSafer後，即使是夾在機殼內，仍能靠磁力「黐」起電話。

不影響充電效能 舊iPhone Android都用得

相信亦有人會問，這小配件會否影響充電能力？我們便利用小型測試儀器簡單測試過，結果相當驚喜，發現使用MageSafer不但沒有影響充電能力，甚至試過有稍稍增強的效果。而另一有趣用法在文章初段也提及過，只要把「MagSafer」用於具有無線充電功能的舊款iPhone（iPhone 8或之後型號），甚至Android電話上，同樣可以用到MagSafe這最新的充電功能。此外亦能讓電話隨時貼在金屬表面，方便騰出雙手，亦能方便沒有腳架時自拍。

弱勢社群生產 Kickstarter支持本地創作

其實Jason在香港從事發明和設計多年，早前亦發明過頗受注目的可摺可重用飲管「ZTRAW」。除了港人發明值得支持外，更重要是他堅持關心弱勢社群，多次與聖雅各福群會合作，讓產品由傷健人士幫忙生產，甚至特製器具幫忙。據Jason說，MagSafer的生產已準備進入最後階段，並已開始在Kickstarter上眾籌，暫定售價為$49，有興趣的人不妨支持一下這件香港設計、香港生產的有趣小產品。

https://www.kickstarter.com/projects/ztraw/magsafer?ref=3runaj

記者：韓繼聰

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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