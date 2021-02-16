過去20年間，香港乙型肝炎帶菌者的數目由10%逐漸下降至8%，即100 人當中有8 個是乙型肝炎慢性帶菌者。雖然確診人數下降，但腸胃肝臟科專科醫生吳昊提醒，患上乙型肝炎有機會帶來嚴重後果，包括引起急性及慢性肝炎、肝硬化及肝癌。

母嬰感染為主 嬰兒感染後大多成慢性帶菌者

吳昊醫生指，乙型肝炎在香港最主要的傳播途徑是母嬰感染，「即是生產時嬰兒接觸到媽媽的體液而感染，其次是經性接觸；也有小部份人是使用靜脈注射的藥物，或俗稱打白粉針也有機會感染。」受感染的嬰兒，長大後大多會成為慢性帶菌者。所以為減低母嬰感染機會，衞生署自1988年開始，免費為初生嬰兒接種乙型肝炎疫苗，出生後立即接種第一針，再於1個月大及6個月大的時間分別接種另外兩針，疫苗就終生有效。若孕婦是乙型肝炎帶菌者，嬰兒出生後不只要接種疫苗，還要注射乙型肝炎免疫球蛋白，以中和乙型肝炎病毒，將感染機會降至70%或以下。

一成人抗體不足 可再補打3針

吳昊醫生表示，接種疫苗是預防乙型肝炎的最有效方法，只有一成人或出現抗體不足的情況，包括：「本身有免疫力失調、先天抵抗力不足、後天疾病如愛滋病、有服用抗排斥藥或免疫力調節藥等，這幾類人士接種疫苗後，仍有機會出現抗體不足的情況。除了自身因素外，也有人為因素會影響疫苗效用，例如儲存疫苗的溫度過冷或過熱，打針位置過深或過淺都有機會令疫苗效果不理想。」即使如此，吳昊醫生強調綜合以上所有情況，疫苗仍對九成的人有效，而餘下的一成，可再補打3針，「接種第二輪疫苗後，70％的人都會有效，總括而言，97%接種者都會受保護。」

接種前可先驗血 檢測有無抗體

如果在1988年之前出生，或不肯定自己有否接種疫苗，吳昊醫生指接種疫苗前須要先驗血，「要查看身體有沒有抗體，如有抗體則毋須再接種。另有3類高危人士都須要驗血：第一類為伴侶是乙型肝炎帶菌者；第二類為抵抗力嚴重失調人士；第三類是從事高風險行業如醫護行業，這些情況都會驗血，查清楚乙型肝炎帶菌的情況及抗體數目，再決定須不須要再接種3針疫苗。」

有需要人士可接種混合疫苗

市面上除了甲、乙型肝炎疫苗，也有混合疫苗，吳昊醫生建議如須接種甲乙型肝炎疫苗，一般會建議接種混合針：「混合針或分開兩支接種同樣有效，兩者亦沒有副作用，大部份人接種後不會有不良反應。」

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記者：馮思穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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