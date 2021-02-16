13日傍晚台灣雲林縣西螺市區發生一起冷血輾死狗命案。駕駛百萬名車的林姓男子被民眾告知撞到狗，竟囂張回應「那是畜生！」。目擊者氣憤將影片放到網上，立即引發網友盛怒搜尋。由於網友極度生氣，林男也自知理虧，日前發了601字道歉文後仍無法止怒。深夜，林男親自前往小黑的靈堂下跪上香，而一直死不瞑目的小黑也才閉眼。

新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎在Facebook發佈完整影片，林男前往小黑靈堂上香。林男拿香說着：「我知道我做錯了，所以我出來面對大家的指責。所有的一切就由我來承受就好，不要再怪到我的小孩家人身上，他們都是無辜的。就像小黑，牠也是無辜的。我當下如果有停下車來，沒有說那兩句話，今天我也不會這樣子。小黑，對不起。」

邵柏虎在旁聽着也向林男喊話，要求他應該面對法律責任，並且主動到雲林防疫所做社會服務，幫助更多像小黑的流浪狗，「你就算做再多，這條生命都不會回來，但你還是要去面對」，林男也點頭答應，邵伯虎不滿地說：「因為你講牠是畜牲，我們沒辦法接受」，林男此時立刻回說「講牠畜生！我自己就是畜生」。

林男在上香過程中，不斷強調是身教帶壞了小孩。希望小黑可以跟着菩薩好好走，讓他能有補償的機會，再讓他能把父親的角色扮演好，不要讓小孩抬不起頭。上香結束後，邵伯虎前往小黑的遺體旁，跟小黑說話並親撫牠的頭眼，而原本眼睛張得大大的小黑，稍後也閉上雙眼。此時邵伯虎也安慰地說「你看，死不瞑目的小黑終於閉上眼了，小黑好好跟菩薩走。」

而在15日，邵柏虎也在Facebook告訴網友們，肇事者林男的老闆也跟他聯絡了，說林男這樣的行為「會嚴重影響到公司」，還說「明天不用去上班了」。邵柏虎說，「這些都是他自己行為造成的結果，是他必須去面對的」。

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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