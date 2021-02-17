近年興起的氣炸鍋是懶人廚房必備，主打在家就可以輕鬆烹飪出各種免油氣炸美食，雖說氣炸鍋方便，不過近日消委會測試了12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，半數樣本存安全隱患，亦並非所有食材都適宜氣炸，某些食材在高溫烹調時可能會產生致癌物。

高溫少水煮食易釋出致癌物

一種稱為「天冬酰胺」（asparagine）的游離氨基酸天然存在於不少食材，當與食材中的還原糖一同加熱時就會產生丙烯酰胺（acrylamide）。如果食材的天冬酰胺含量高，在高溫烹調時產生丙烯酰胺的機會也較大。國際癌症研究機構於1994年將丙烯酰胺歸類為「可能令人類致癌」（第2A組），另有足夠證據顯示可令實驗中的動物患癌，故此攝取量越少越好。

根據中國疾病預防控制中心的資料，牛肉、家禽、雞蛋、魚、海鮮、薯仔等都含有較高天冬酰胺。以薯仔為例，若以烘焗等高於120℃的高溫及少水的方式烹煮，容易產生丙烯酰胺。消委會測試中，其中一樣本薯條氣炸後的丙烯酰胺含量，更比基準水平高約13倍，達每公斤7,038微克。如果烹調新鮮食材如番薯、羽衣甘藍則相對較健康。

不過無論採用哪種烹調方法，當加熱到約攝氏120°C便開始形成丙烯酰胺，香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影表示，溫度越高、時間越長，產生的丙烯酰胺便越多。很多烘焙及煎炸食物如薯條、薯片及餅乾，丙烯酰胺的含量都偏高，所以更重要的是控制氣炸的溫度及時間。消委會分別測試減少氣炸的溫度及時間，發現薯條的丙烯酰胺含量大幅下降超過9成，由每公斤7,038微克，分別降至每公斤444微克及每公斤207微克。而氣炸後的顏色越深色，丙烯酰胺含量亦會越高，故此一般炸至淺黃或金黃色最佳，盡量避免以高溫及長時間氣炸食物。

建議薯條粗切 氣炸前先沖洗

而食材氣炸的表面面積越小，產生丙烯酰胺的含量就會越低。以薯條為例，如果想氣炸的話，建議可以把薯條切得粗一點，在處理食材上亦須注意，儲存在6°C或更低溫度的馬鈴薯，由於低甜味反應，還原糖含量很可能較高，所以在氣炸前可以先沖洗或水灼，以減少表面的天冬酰胺和還原糖。

除了食材上的處理，營養學家王敏寧（Mandy）建議使用煙點較高的食油，因為食油加熱至冒煙點時會開始變質和氧化，開始釋放游離脂肪酸和有害化學物質，有損健康。花生油、芥花籽油、米糠油和精製橄欖油都適合氣炸食物時使用。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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