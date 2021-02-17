疫情下不知道何時才能去日本旅行？其實香港亦有不少日本主題活動，讓各位日本迷可以一解「思鄉」之苦，當中包括「小青森」都市農莊、水引繩結手作工作坊、日本吉祥物打卡位、期間限定店舖等，無論是文青還是一家大細，都可以在周末去一轉「日本」！

1. 「青森」打卡之旅 賞職人手製金魚睡魔燈籠

日本青森縣為令港人重拾遊日樂趣，在港舉辦「小青森——都市農莊」，設大型裝置，將青森縣津輕風鈴、弘前櫻花、完熟蘋果及睡魔祭典四大文化帶來香港。「青森睡魔祭」歷史悠久，參與祭典的小朋友都會提着「金魚睡魔燈籠」，幫忙趕走睡魔，這次就由經驗豐富的日本職人製作高70cm的立體「金魚睡魔燈籠」，人手逐筆上色，完成後直送香港；青森津輕地區以手工琉璃聞名，場內展示逾300個津輕風鈴，人們可以在風鈴步道下打卡，並繫上祝福字句。

提起青森必定想起蘋果，場內特設蘋果主題活動，如DIY手作坊及手作甜品體驗。場內餐廳亦推出蘋果主題美食，包括蘋果金寶配香草雪糕焦糖糖漿、海鹽拖肥蘋果肉桂梳乎厘班戟，讓你在周末大飽口福。

「小青森——都市農莊」

日期：即日至4月6日

時間：上午10時至晚上10時

地址：YOHO MALL I 地下園林

2. 日本手作工作坊 親手製精緻水引繩結

日本的手作出名精緻，在港亦可以參與工作坊體驗。水引（Mizuhiki）繩結在日本禮品、禮封很常見，是日本重要的禮儀文化。水引一般以和紙作素材，也講究配色和繩子數量。體驗工作坊首先介紹水引結的由來及含義，並學習編織三種基本水引結；除了帶走製成品作小飾物外，更可將部份材料帶回家再練習！

日式水引結體驗・入門篇

日期：2月27日下午3時至6時

2月20日上午10時至下午1時

地址：葵涌業成街16-18號星星中心907室

網址： www.facebook.com/whitewallhk

3. 同日本吉祥物selfie 一覽日本過年文化

踏入新一年，人人祈求順利，你又有沒有聽過日本吉祥物Amabie？它是日本傳說中的人魚形生物，相傳能保佑豐收，趕走瘟疫。有商場就設置了Amabie擺設，大家可以在許願樹下祈福，更可與Amabie自拍打卡。場內亦有各種日本傳統新年必備擺設，例如「門松」寓意新年召喚年神降臨、「鏡餅」寓意步步高升、御守祝福平安、手鞠球象徵事事圓滿順利。每樣擺設都別具心思，冇得飛也可以了解日本的過年習俗。

「飛」一般日韓遊——新年篇

日期：即日起至3月7日

時間：上午10時至下午10時

地址：荃灣海之戀商場中庭

4. 蠟筆小新專門店 掃貨最後衝刺

蠟筆小新迷要最後衝刺了！事關在港開設的限定專門店只剩最後數天。店內有多款由日本直送的獨家玩具、家品、文具等，更設有1：1小新打卡位。如果想儲齊小新、小白、不理不理左衛門、鱷山先生等精品，粉絲們就要把握機會了。

蠟筆小新期間限定專門店

日期：即日起至2月21日

時間：上午11時至下午9時

地址：荃灣廣場226-229 & 230-231號舖

撰文：洪慧冰

編輯：鄒仲安

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