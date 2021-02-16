想皮膚又白又滑，猶如剝殼雞蛋般，不少人也想盡方法變美，但其實不一定要到美容院，中醫也有好方法，配合內服外用調理身體並改善皮膚問題，助你變得容光煥發，重拾年輕！

五大面色反映身體問題 面黑注意肝腎病

正所謂「一白遮三醜」，為何面色看起來總是暗淡無光？香港註冊中醫李廣冀博士表示，人的神態及面色反映五臟六腑及氣血運行是否平衡，中醫亦有五行理論來概括五大面色，就是青、赤、黃、白、黑，這五大面色相對應人體的肝、心、脾、肺、腎。

以面黑為例，此類人士或會出現眼眶發黑、夜尿等問題，相反部份人士易曬黑，可能是因血液循環不太好，「如一些暗瘡印難變淡、濕疹色素沉澱等難消退，這些人都是血瘀的問題。」而正常的面色為「紅黃隱隱，含蓄而潤澤」，意指應是少許黃色及紅色交搭一起，亦不可太黃及太紅，面部有神采及容光煥發。

飲食與穴位按摩 有助改善面色

想改善面色問題，我們其實可從飲食入手。李廣冀博士舉例，綠豆、圓肉、紅棗等食材，都能有助改善部份面色問題，又例如西洋菜、苦瓜、綠茶、辣椒、紅棗、酒精等食物，也有其宜忌的注意事項，如果亂食有機會影響面色之餘，更有可能進一步影響其他健康問題，包括鼻敏感、氣管敏感等。此外，透過指定的穴位按摩方法，原來也可改善特定的面色，例如百會穴是其中之一，用食指及中指按一至三分鐘即可改善面色蒼白問題。

中藥枇杷皂加漢方美白面膜 雙管齊下擊退暗瘡

另外，暗瘡是皮膚的大敵，面上一點點，又紅又腫，甚至有濃，令人自信大跌！建議大家不妨參考一下中醫內服外用的方法，改善暗瘡、粉刺等皮膚問題。香港註冊中醫彭子芯解釋，熱為常見長暗瘡的因素之一，「很多香港人有燥熱或濕熱體質，成因或是熬夜、飲食較辛辣、刺激性及油膩等，或有人的體質先天偏熱。」熱的體質會刺激皮膚油脂分泌變得旺盛，暗瘡亦會較紅腫及痛，數量亦較多，並好發於青春期人士身上。那麼為何過了青春期，仍不斷長出暗瘡？彭子芯醫師認為這類人士未必與熱氣相關，有可能是因鬱結及濕氣所引致，亦多為石頭瘡，並好發於二十多歲至四十歲的人士。

在治療暗瘡時，彭子芯醫師指會處方中藥製的手工皂予面油多的人士使用，其中有枇杷手工皂，成份包括枇杷、桑白皮、黃芩等，有清熱解毒、控制油脂分泌，改善面部皮膚紅腫及消炎的作用。

再者，中醫亦有漢方美白面膜，成份有白茯苓、白朮、白芨、白斂及白芷，五種白色藥材在內，「它的功效可平衡油脂，令面油分泌不會過多，同時亦有保濕作用，可以改善粉刺、暗瘡，亦有美白淡斑的功效。」使用時可在膚色暗啞及有色斑的位置塗多點，並記緊避開眼周及唇周位置，敷面膜時會感覺微涼並能嗅到中藥味。

美顏針改善黑眼圈瘦面 暗瘡濕疹都用得

除了內服外用的方法，原來亦可使用美顏針來改善皮膚問題。彭子芯醫師表示美顏針主要在頭部、面部及頸部施針，「除了針對傳統穴位，也會根據面部輪廓及肌肉、筋膜位置、結構及功能，選擇一些適合的針法來改善指定問題。」

惱人問題如黑眼圈、皺紋、包包面、皮膚暗啞等都可改善，部份人因有暗瘡、濕疹、皮膚敏感等而對美顏針卻步，彭子芯醫師解釋進行時會針對患者的皮膚病，或結合傳統針灸穴位，並加上美顏針來改善皮膚整體狀況。

2大中醫網上教授美肌方法 報名送逾$200中醫護膚禮品

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記者：鍾卓瑜

攝影：潘志恆、鄭明川

編輯：鄒仲安

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