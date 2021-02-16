躁鬱症患者Vivian，與註冊臨床心理學家吳桂生博士一起進行深度對談。Video Talk節目《竊竊醫語》，引入嶄新Self Avatar技術，替不想露真身的病友，以Face Off功能變臉現身，分享抗病心路歷程；亦會邀請相關醫生或專家，講解治療方法，來一場secret talk。

Vivian是一位患上躁鬱症多年的患者。2007年，Vivian曾被誤診為經常焦慮症，直至2012年才確診為躁鬱症。當年大家對躁鬱症沒有太深入的了解，Vivian的丈夫也不例外，對病症毫不認識，只知道老婆的躁狂行為令自己透不過氣來，認為Vivian是故意捏造其他病症來隱藏脾氣差的性格。Vivian指，病發的時候情緒起伏很大，「試過情緒高昂會突然去買輛20萬的車子，試過情緒爆發時鬧到媽媽喊，又會用粗言穢語鬧老公，兄弟姊妹好似『鬼見愁』般不願看到我。」

2012年丈夫出現第三者，令兩人二十多年來的婚姻關係出現破裂，「當時好像世界末日般，因為老公是個好好的人，一直很顧家，很愛錫和照顧我，沒人想過我們會婚姻破裂；但我居然可以逼到一個好人出軌，我都覺得自己很厲害。所以當我聽到丈夫在外面有第三者時，第一時間不是生氣，而是向他道歉。」吳桂生博士指，躁鬱症和普通抑鬱症不同，病發其中一個原因是大腦神經細胞的網絡結構出現了瑕疵，但此等瑕疵很大機會與遺傳有關，「躁鬱症與遺傳基因有很大關聯，100個人當中有兩人會出現這情況，但普遍藥物治療的幫助很大。」但吳桂生博士也強調，「這個病不是誰的錯，因為基因是會遺傳的，」吳桂生博士提到Vivian的子女也有很大機會遺傳，因此鼓勵Vivian可以打開天窗和子女傾談情緒管理方面的問題。

接受藥物治療後，Vivian曾經自覺好轉。雖然醫生提到躁鬱症只會好轉，不會斷尾，但Vivian一意孤行，私自減藥停藥；結果減藥數月後，病徵逐漸重現，最終復發。吳桂生博士提醒，對於躁鬱症患者來說，的確是很難停藥，但鼓勵要好好生活，不要糾纏在藥物當中。

記者：劉芷晞

編輯：鄒仲安

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