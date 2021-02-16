琉璃，一種空氣與火交錯的工藝；對Leigh而言，卻是徘徊在執着與放下之間的藝術。Leigh在三年前開始鑽研琉璃珠，但她追求的並不止是美感，而是為了將亡貓Tarf的毛髮，放進最極致的琉璃傑作內，紀念昔日在異地患病時相依的小夥伴。

異地相依為命的愛貓去世：比自身疾病更痛苦

Leigh患有名為特納氏馬賽克症候群的遺傳病，體內的基因異常而造成血糖、血脂過高等狀況，令她因而多次患上胰臟炎。在14歲時，她被診斷有腦膜瘤，後來因細胞病變而切除子宮及一部份的舌頭。在英國留學修讀音樂時，她曾因為體內染色體過度繁殖，血脂過高而引發第一次胰臟炎，當時Leigh因為同時患有抑鬱症並有自殺念頭，更拒絕就醫近一個星期，「當時是痛到要死的感覺，是一種生命在流逝的感覺」。Leigh指，後來近乎整天躺在床，如要行走，她必須將身體傾前才能令痛楚稍為減輕。當時的她，連喝一口水都覺得很痛。終於有一次，她喝完水後頭部撞到周遭的物件而暈倒在地。

在意識模糊間，Leigh感覺到Tarf不時在她身邊，有時Tarf更在舔她的臉。有一次Tarf將她舔醒，就勾起她對Tarf的牽掛，「當時我在想，如果我就這樣死了，那誰可以照顧牠三餐呢？我的屍體最多只夠牠吃兩個月。」想到Tarf未來的生活，Leigh才願意撐起身軀到醫院就醫。

雖然Leigh從小養過不少寵物，但堅決為了照顧愛貓而努力活下去，是源於Tarf與她在英國種下的牽絆，她當時獨自到英國留學，就在英國養了Tarf，她和Tarf一起生活、一起去歐洲旅行，只要Leigh在家，Tarf就會經常跳到她的肩膊上，或者不時跟着她走，「近乎行步路都很容易踢到牠」。在胰臟炎好轉後，她對Tarf就更加珍重，「我很愛錫牠，那次牠舔醒我之後，我把牠當成相依為命的夥伴」。

不過，當Leigh的身體狀況稍為好轉，與Tarf回港後，Tarf就被診斷患有肝門脈系統分流的遺傳病，因為肝門脈系統的血流不能以正常的生理構造進入肝臟，多出的血管繞過肝臟而令肝臟無法正常運作，體內毒素無法被肝臟分解，導致Tarf的耳窩及眼白發黃，當Leigh帶牠就醫時已經太遲。「牠體內已經有很多條血管繞過了肝臟，好像spiderweb（蜘蛛網），醫生說不能動手術切除。」

毒素在Tarf的腦部積聚，令Tarf的意識也開始模糊，還出現不能吞咽、失禁等病徵。「我見到牠在家中不斷跌跌撞撞，已經沒有quality of life（生活質素）。」Tarf在家中步履蹣跚的狀況，令她想起一次住醫院時，旁邊一位婆婆的身影，「我住院那麼久，從來沒有見過任何家人探望她，但她的身驅已經瘦到皮包骨，和大英博物館那個木乃伊的身軀根本沒有分別」。

Tarf住院其間須要接受多種治療，每一次Leigh都必定會到醫院陪伴牠。Leigh指，Tarf雖然是第七代熱帶草原貓，但爪和牙都比較銳利，住院時身體的不適令牠不斷發狂，「當時所有醫生、護士都不敢走近牠，但只要我在旁，牠就不會反抗，打針、抽血，牠都不會兇你」。不過，也是因為看到Tarf對她信任如斯，令她更加確定須要為Tarf安排安樂死。Leigh指當身邊的親人已經沒法擁有生活質素時，倒不如替他們選擇，以安樂死的方式離世。對於Leigh而言，Tarf就如親人。

最後，Leigh還是主動決定為Tarf安排安樂死。「我最後對牠說，你跟我回家吧，不要跟着那部車走，那邊會很冷的。」那部車，運走了Tarf的肉體，而Leigh在呼喚的，卻是Tarf永續的靈魂。Leigh親眼看著Tarf離開這個世界，當時Tarf只有3歲。

製造琉璃珠撫平傷痛 鑽研出人生目標

在英國留學時唯一的夥伴Tarf離世，對Leigh的打擊比疾病帶來的痛苦更大，「整個人像運作不到，整天只顧着哭」，為了走出傷痛，她開始重拾以往製作琉璃珠的興趣，她曾嘗試尋找專門製造寵物骨灰珠的廠商，但廠商的安排令她覺得不可信，「我常常擔心他們未必真的會用我的貓的毛髮來造玻璃珠。」到2017年，她在香港及日本學習基本製作課程，但當時，她造出來的玻璃球都是呈黑白灰等單調的顏色。

後來，因為市面上的課程大多只教授基礎技巧，所以Leigh就購置一部燒玻璃專用的火槍，開始自行鑽研琉璃珠，「慢慢我發現每次造琉璃珠的時候，腦部都好像關了機一樣停止思考，傷痛也好像減輕了」。

一直未圓⻣灰琉璃球夢 只因「未找到最滿意的境界」

Leigh在2017年開始醉心鑽研琉璃，但卻一直未將Tarf的毛髮放在自製的琉璃球內，「因為越做越覺得現在的質素還未滿意。」至於「最理想的模樣」究竟是怎樣？她就以曾在大學學習三年的鋼琴爵士樂來回應，「Jazz (爵士樂）是沒有樂譜的，完全靠你自己的感覺和鋼琴連繫起來。而琉璃珠也一樣，刻意營造的那種美，並不是我想要的境界。」

現在Leigh每次打開火槍，都會按心情播放不同音樂，再隨着音樂扭動玻璃管。她造的玻璃珠，以顏色玻璃作底部，像是一個小星球的藍色土地，再以金屬等物質，燒出一道道若隱若現、藍藍白白像風一般的扭紋；或不時會注入空氣，令玻璃珠內浮現大小不一的氣泡，像是為小星球注入一點點呼吸的氣息。一個個獨特的玻璃珠，也許是Leigh正要鑽研，最美、最別緻的小星球，是給Tarf的靈魂一個最理想的容身之所。

Leigh的琉璃珠，再不是起初單純暗沉的形態，而是開始以寶藍色為主，偶爾或會配以黃色、綠色作襯托。現在她會不時留意日本琉璃藝術家的作品，她追求那玻璃珠的美，較傾向藝術層面，而非單純的工匠美，「例如畫畫，技師會鉅細無遺地描繪眼前風景，但藝術家會將他個人的感覺以及思想，透過繪畫出來的風景去表達。這種美，就不再需要以細節呈現」。

玻璃珠是一種執着與放下的藝術

Leigh指，為Tarf造一個完美的骨灰琉璃球是她目前的生存意義，她相信古埃及人對靈魂的看法，「活在現世只是其中一個場景，只要世上依然有人記掛着牠，牠就還有一個靈魂未死去」。

Leigh近年因為被診斷患有初期舌癌，胃部的血脂及血糖已達威脅生命的程度，所以已切除至少五分之一的舌頭及完成縮胃手術。鑑於身體狀況不穩定，醫生建議Leigh不要離港以便觀察狀況，「醫生叫我這幾年都不要走，叫我留在香港，那我就留吧，也沒甚麼的」。

一旦患上胰臟炎，患者的復發機會很高，Leigh上年就曾三次胰臟炎復發，「痛楚簡直可以媲美生孩子的十級痛」。急性胰臟炎死亡率可達百分之五至百分之十，嚴重急性胰臟炎並引發併發症，死亡率更高達百分之四，而醫生也指以Leigh胰臟炎復發的次數及因而引發胰臟癌的風險計算，她未必能度過40歲生日。

但Leigh對於自己的生死早已處之泰然，並已在瑞士簽署安樂死，她指如果日後她患上胰臟癌，或者到了生無可戀的階段，就會選擇以安樂死離開世界，「我覺得自己來到世上只是要做些任務，任務完成後，我就可以離開」。

Leigh相信她最終一定會完成⻣灰琉璃球這個任務，「我不可以太過記掛着牠，否則我想可能會阻礙牠的來生吧。」琉璃球諸於Leigh，是一種執着，也是一種必要的放下。

人與寵物的牽絆 或許超越今生今世

Leigh現在家中養有一隻豹貓Mizar和一隻暹羅貓Saiph（又稱「細B」），只因她相信有輪迴，「感覺很奇怪，但我覺得牠（Tarf） 會投胎後回來找我。」她指Saiph的神情和性格與離世的Tarf很相似，「牠們兩個給人的感覺都是很聰明，很愛玩Fetch，有時你不想跟牠們玩時，都會硬要你陪牠們玩。」Saiph很黏人，當Leigh在家中走動的時候，牠都會跟着她走；當她在沙發盤腳坐下時，Saiph就會輕輕跳到沙發上，依着Leigh捲縮身子躺下。

對於自己的生命，Leigh表示她還有前世的記憶，所以她相信世上有輪迴，「我應該是第一代轉世，但我亦希望我是最後一代的轉世。」她的社交平台，只有她貓咪的名字，頭像是她朋友幫她設計的貓咪標誌，所發佈的內容只有琉璃珠，卻完全沒有她自己的名字、也沒有任何她的個人蹤迹，「死後在世上留下自己任何的蹤迹，就只會令因果繼續，我想斷絕這個關係。這一世，也會是我的最後一世」。

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