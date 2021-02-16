月初在數碼港海濱公園發現多宗懷疑毒狗案，至少5狗隻因為誤食被人刻意放在路邊的懷疑有毒狗餌後身亡。香港愛護動物協會再發明聲明指繼早前有市民透過該會提供懸賞後，再收到多名熱心市民提供懸賞，令今次案件懸賞金額增至42.2萬元，盼提供相關線索，盡早將施毒者繩之於法。

早前數碼港海濱公園發生多宗懷疑毒狗案，當中有狗隻因為誤食被人刻意放在路邊的懷疑有毒狗餌，出現氣喘和躁動不安的症狀，當中更有狗隻因而死亡。較早前有狗主透過香港愛護動物協會就此案件懸賞港幣10萬元，及後增至20萬。而近日愛協再收到多名熱心市民提供懸賞，令今次案件懸賞金額增至42.2萬元。任何公眾人士如在今年12月31日前向愛協舉報案件，因而令兇徒落網並被法庭定罪，將可獲得全數或按比例分配的賞額。

作為主人，帶狗散步的時候，記得份外留神，以免有意外發生。如果自己的狗隻特別喜歡吃地上的食物和垃圾，主人最好為狗隻戴上口罩，以防萬一。一旦懷疑狗隻吃了一些可疑或未知的東西，或發現任何異常症狀，請馬上帶同寵物到獸醫診所求醫。

任何毒害動物行為均為違法，此等虐待動物惡行一經定罪最高可被判罰款200,000港元及監禁三年。

撰文：Karl Li

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！