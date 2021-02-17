近月疫情雖然稍為放緩，不少家長趁假日，開始會帶小朋友到例如郊野公園、海邊等人流較少的地方放鬆一下。如果喜歡接近海洋的話，不妨考慮到西貢的漁排上，邊玩邊認識香港的海洋生態。

西貢麻南芴有一個香港珍珠養殖場，是全港唯一戶外珍珠教學中心。在歷時3個半小時的活動裏，參加者將會認識本地珍珠養殖的過程，小朋友更可以親手接觸到，日常罕見的活珍珠蚌，親自開蚌尋珠！還可以和爸媽一起利用輕黏土製作首飾盒。

1. 認識珍珠

活動主要分為三部份，首先參加者將會認識香港珍珠歷史、現況以及珍珠養殖的基本知識。珍珠養殖場主David表示，要培育珍珠，需先把珠核及一小塊珠蚌裙邊組織植進貝母的生殖巢，而裙邊組織會分泌珍珠層於珠核上，累積形成珍珠。期間亦要不斷清理蚌殼，防止附生物與貝母爭吃，令牠感染疾病，甚至死亡。香港主要養殖的珠貝叫馬氏珍珠貝，經過1至2年時間的養殖，就會形成珍珠。而冬天就是最適合收成的季節。

2. 親自開蚌尋珠

第二部份，就會有導師跟大家用顯微鏡，近距離觀察珍珠蚌周邊或附在貝殼上面的海洋生物，讓參加者了解海洋生物與珍珠養殖的關係。之後導師就會示範開蚌的技巧，透過講解蚌殼的結構，再教大家怎樣找出藏在貝殼內的原粒珍珠。馬氏珍珠貝有兩種色系：冷、暖。一般而言，藍色是馬氏珍珠貝最天然的顏色。珍珠層每層都是透明的，它會反映珍珠蚌的經歷以及狀況，所以導師特別提到「蚌病成珠」的故事，當病了再痊愈的珍珠，就會有更多的顏色變化，顯得更矜貴。

3. DIY輕黏土首飾盒

來到是日的重頭戲，自製首飾盒！珍珠養殖場跟香港品牌Colorato合作，把輕黏土和珍珠貝結合，輕鬆就將輕黏土搓成想要的模樣。父母還可選擇與孩子共同製作，增進親子關係。除此之外，場內更可以免費用珍珠蚌肉釣魚！

難得有機會親近海洋，又可以寓學習於娛樂，絕對適合一家大小來玩，一起體驗充滿繽紛樂趣和富有意義的戶外學習旅程！

活動詳情：

珍珠首飾工作坊 親子Combo

地址：西貢麻南芴（白沙灣碼頭集合）

時間：星期五 12:45pm

星期六及日 10:45am 或 1:45pm

工作坊價錢：$799/3小時30分鐘（已包入場卷、$20來回船票、首飾配件乙份）

網址：https://www.hkpearlca.com/

** 加$160 可以製作海洋貝殼輕黏土首飾盒

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