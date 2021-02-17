蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

心瓣狹窄｜氣促頭暈胸痛屬心瓣退化症狀 微創手術換心瓣免開刀風險低 一星期回復正常生活

44分鐘前

人的心臟每日大約跳動10萬次，每小時輸出約284公升血液，供應至身體每個器官。心臟科專科醫生陸毅康解釋：「每一下心跳，心臟的出口，即主動脈心瓣，便會開合一次，讓血液離開心臟到達身體不同地方。」不過跟其他器官一樣，主動脈心瓣在長年累月運作下，有機會出現不同程度的退化，例如因心瓣增厚或鈣化，造成主動脈心瓣狹窄。在香港，75歲或以上長者當中，約5%有不同程度的主動脈心瓣狹窄，嚴重可引致心臟衰竭及增加猝死的風險。

嚴重動脈心瓣狹窄有跡可尋

陸毅康醫生指出：「早期心瓣退化未必有症狀，當心瓣退化至嚴重程度，患者或會出現胸口痛、頭暈及運動能力下降等的情況。」診斷方面，醫生會先進行聽診，因為當主動脈心瓣出現狹窄，心臟會有特定的雜音。如有懷疑，會進行心臟超聲波檢查，一旦確診，便需要進一步評估病情。除了長者之外，主動脈心瓣狹窄的高危因素還包括：先天主動脈心瓣異常、患類風濕疾病、患慢性腎病、曾接受電療及有家族病史等。

新手術風險低可保生活質素

要治療嚴重主動脈心瓣狹窄，進行心瓣置換手術是最有效的方法。由於傳統的開胸手術風險高、創傷大，約三分一患者不適宜進行。過往只能處方藥物舒緩症狀，但成效有限，患者有機會因病情惡化而猝死。

不過近年技術上出現新突破，陸毅康醫生透露，一項新的微創手術，稱為「經導管微創主動脈瓣植入術」（TAVI），做法有點像通波仔手術，是透過附有特製心瓣的導管，沿大腿內側的動脈導入心臟。當到達主動脈心瓣位置，便可將特製心瓣從導管釋出，取代原有的退化心瓣，並即時運作。

根據近年歐美臨床研究數據顯示，不同手術風險的病人，TAVI手術後的中長期效果都非常良好。陸毅康醫生表示：「TAVI手術日漸成熟，不少完成了TAVI的患者都有不錯的成效。手術復原期較短，通常3至5天便可出院，約一星期可恢復日常生活。因此，即使患者的手術風險較低，亦可考慮以微創方式進行。」

除手術風險較低外，TAVI所採用的特製心瓣，是由動物心臟的天然組織製成，比起傳統開胸手術較常用的金屬心瓣，生物心瓣的運作更貼近原來的心瓣，因此患者術後通常毋須服食薄血藥，醫生一般會為患者處方3至6個月抗血小板藥物，以減低日後流血風險。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

陸毅康TAVI主動脈心瓣狹窄經導管微創主動脈瓣植入術陳鴻達生物心瓣氣促頭暈胸痛心臟衰竭猝死
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner