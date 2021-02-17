人的心臟每日大約跳動10萬次，每小時輸出約284公升血液，供應至身體每個器官。心臟科專科醫生陸毅康解釋：「每一下心跳，心臟的出口，即主動脈心瓣，便會開合一次，讓血液離開心臟到達身體不同地方。」不過跟其他器官一樣，主動脈心瓣在長年累月運作下，有機會出現不同程度的退化，例如因心瓣增厚或鈣化，造成主動脈心瓣狹窄。在香港，75歲或以上長者當中，約5%有不同程度的主動脈心瓣狹窄，嚴重可引致心臟衰竭及增加猝死的風險。

嚴重動脈心瓣狹窄有跡可尋

陸毅康醫生指出：「早期心瓣退化未必有症狀，當心瓣退化至嚴重程度，患者或會出現胸口痛、頭暈及運動能力下降等的情況。」診斷方面，醫生會先進行聽診，因為當主動脈心瓣出現狹窄，心臟會有特定的雜音。如有懷疑，會進行心臟超聲波檢查，一旦確診，便需要進一步評估病情。除了長者之外，主動脈心瓣狹窄的高危因素還包括：先天主動脈心瓣異常、患類風濕疾病、患慢性腎病、曾接受電療及有家族病史等。

新手術風險低可保生活質素

要治療嚴重主動脈心瓣狹窄，進行心瓣置換手術是最有效的方法。由於傳統的開胸手術風險高、創傷大，約三分一患者不適宜進行。過往只能處方藥物舒緩症狀，但成效有限，患者有機會因病情惡化而猝死。

不過近年技術上出現新突破，陸毅康醫生透露，一項新的微創手術，稱為「經導管微創主動脈瓣植入術」（TAVI），做法有點像通波仔手術，是透過附有特製心瓣的導管，沿大腿內側的動脈導入心臟。當到達主動脈心瓣位置，便可將特製心瓣從導管釋出，取代原有的退化心瓣，並即時運作。

根據近年歐美臨床研究數據顯示，不同手術風險的病人，TAVI手術後的中長期效果都非常良好。陸毅康醫生表示：「TAVI手術日漸成熟，不少完成了TAVI的患者都有不錯的成效。手術復原期較短，通常3至5天便可出院，約一星期可恢復日常生活。因此，即使患者的手術風險較低，亦可考慮以微創方式進行。」

除手術風險較低外，TAVI所採用的特製心瓣，是由動物心臟的天然組織製成，比起傳統開胸手術較常用的金屬心瓣，生物心瓣的運作更貼近原來的心瓣，因此患者術後通常毋須服食薄血藥，醫生一般會為患者處方3至6個月抗血小板藥物，以減低日後流血風險。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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