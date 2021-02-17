「我覺得而家先係我（歌手生涯）開始嘅第一年。」已經出道六年的陳葦璇說。「我都係，好似啱啱先開始搵到個門口咁。」同樣已經出道六年的Manson（張進翹）也說。他們覺得，在今時今日的香港當一個藝人好難，難到像你要在香港鬧市抬頭尋找星星，除了那恆久閃亮的獵戶座外，其他星星都暗淡無光。他們就這樣當了六年晦暗的星，直至《全民造星3》，把他們「造」成一顆耀眼、香港人都能見到的星星。

Manson葦璇六年星途浮沉

2015年，Manson剛於大學表演系畢業，那時他立志想當一個演員，於是參與了一些獨立短片及電影的製作，初初踏足演藝行業。同一年，葦璇參加了商台舉行的「As One」女團成員招募，中選後正式以女團成員身份出道，更曾一度飛往韓國發展。

然而在台上發光發亮的日子並不長久，2017年，As One解散，葦璇改以跳唱歌手的身份獨立發展，但那時她已經慢慢從大眾的視線中消失。「我覺得唔可以喺度等機會，冇得上台就要自己搵出路。」於是她決定開班教跳舞，在外面租一間工作室，由於租金昂貴，「慳妹」葦璇為了節省開支，便限定自己要在一小時內學會一隻舞，並在一小時內拍好跳舞的短片。那時候她一星期跳五日舞，每日一跳便是數小時。

「我沒有想過放棄的。」葦璇說，即使在最低潮的時候，她仍然堅持自己的夢想，這是因為她知道自己有多愛舞台。本來是田徑選手的葦璇，在15歲那年因為陪朋友參加「全港中學校際歌唱比賽」，因而發現了一種田徑場無法給予她的快樂，於是決定放棄跑道跳上舞台。但要留在舞台上並不容易，「有網民幫我數過，我參加過嘅歌唱比賽有四十幾五十個。我一直都係想藉住歌唱比賽去搵機會出道，但有時原來就算贏咗比賽，都未必有出道嘅機會。」

大概做藝人就是如此不安定，好像坐獨木舟要穿救生衣一樣，你總需要具備多一些技能去裝備自己，免得自己沉沒於水中。Manson入行後雖拍了一些作品，但這些作品沒有為他帶來名氣，於是他便轉做freelance，「之後發覺咁樣好冇安全感，好唔穩定呀，不論是工作上還是生活上，都覺得好被動。」於是他又走去學剪片、拍片、混音、平面設計……總之與演藝事業相關的技能，他都走去學一學，就好像穿上了救生衣一般。

Manson曾半年零收入、去居酒屋當侍應

2017至2020年間，葦璇也好，Manson也好，都在星途中浮浮沉沉。「我覺得最困難的時期就是等待的時候。」Manson說，而做藝人似乎就是不停地等待有人發掘自己。2018年他拍了《火力少年王之悠風三少年》，2019年又拍了《理想國》，多了曝光率後，「覺得好似應該要同其他人唔同，但事實又唔係咁。」

自2019年中開始，Manson有大半年時間沒有工作，每個月零收入。失業問題、家庭問題、感情問題，加上社會困局，種種事件在同一個時期發生，最終令Manson患上了抑鬱症，「那時候經常埋怨自己，對自己好差，覺得自己好冇用，有時又會諗：如果我冇揀呢條路會唔會好啲呢？」

於是他走去九龍城一間日本居酒屋當侍應，每天賣清酒、上菜、落單、洗碗，「當時，比起期望啲人見到我，更害怕他們認得我。」直至有一晚凌晨二時許放工後，走去搭小巴期間，他抬頭望向天空，發現滿天都是星，腦中響起《Yellow》的歌詞「Look at the stars, look how they shine for you」然後他又更堅定自己要當藝人的意向，「開始去接受並感受人生，覺得既然我想當演員，就應該要體驗不同的人生，嚐盡人生的五味雜陳。」

最迷失的時候 葦璇：唔知道自己想要咩

同樣在2019年，葦璇亦走入人生中最迷失的時期。那時她在完成歌曲《火星文》後，與朋友去台灣旅行期間，認識了一些台灣的導演及音樂人，與他們聊天時被他們問到「你擅長哪一類型的音樂？」、「你想做怎樣的歌手？」她才突然意識到，自己一直只說想當「跳唱歌手」，但原來跳唱歌手也有不同類型，「當下發現自己連自己鍾意咩音樂都唔知，唔知道自己想要咩。」

於是她才想到As One時期的自己是「扮可愛」，那個甜美系的女生不是真正的自己。後來為了趁後生轉轉形象，也為了改變自己，她便剪了一頭短髮。並在參加《全民造星3》時，找到自己想走的方向。

Manson做農夫運豆腐渣：好似清空咗自己咁

「旅行就是可以透過去一個未知的地方，做一件未知的事去發掘自己。」Manson說，「而我也是透過一次旅行，一次本地農耕的working holiday發掘自己。」2020年初，由於疫情，全部人困在家中，Manson有一次在社交媒體上看到有本地農場聘請農夫，抱着試一試的想法報了名，月薪九千元。

在農場的日子要日出而作，日入而息。Manson每日與太陽一起起床，然後趕在8時送菜去市集賣菜，回到農場還要開墾農田、播種。當中有幾天更要搬運豆腐渣，聞起來酸酸餿餿，一運便要走十多二十趟，累得他身子都軟了。忙碌的工作使他沒有閒暇故思亂想，「清完豆腐渣，好像也把我整個人都清空了，於是可以再塞一啲嘢入我度。」從農場出來，剛好趕上《全民造星3》招人，他抱着「搏埋最後一次」的心態報了名，最終造成了今日的他。

「我以前也不知道自己想要甚麼，直至參加《全民造星3》後，我才真正找到自己想做的事。一直以來我都有做音樂，但有一個根深蒂固的念頭，就是做音樂賺唔到錢，音樂只可以係興趣。但而家，如果你問我演員音樂二揀一，我會揀音樂。」Manson眼神堅定地說，「即係如果要我一路拎住結他唱歌到死，我OK。」

「只要有人參與，香港樂壇就不會死。」

很多人說「樂壇已死」，但同一時間，有很多香港人沒有放棄追逐一個音樂夢。追逐的過程像走迷宮，有時走錯了路，有時碰壁，有時繞了點遠路，但他們終究沒有放棄。「我打從小時候開始，都會和家人坐定定在電視前，看每一個叱咤等音樂頒獎典禮；那時候會想：如果我也有機會參加就好了。」Manson說。事實上，他即將在3月推出一首派台歌，而葦璇亦剛剛推出新曲《本日終了》，「我覺得，只要一日仲有人擺心機、擺心血去參與，（香港樂壇）就唔會死。」

記者：黃桂桂

攝影：張洛晞、洪輝進

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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