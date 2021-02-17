主人們懂得為愛寵即時施救嗎？你知道如何觀察寵物的生命表徵嗎？毛孩打鬥不慎受傷流血，卻不知如何處理或為牠們止血包紮？毛孩不幸誤服有毒食物，你懂得辨識及應付嗎？要全方位守護毛孩，作為稱職又愛鍚寵物的你，就要裝備增值自己。
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記者：何頌恩
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