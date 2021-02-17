說起泰國料理，其實不止冬蔭功、Pad Thai等耳熟能詳的菜式，還有很多美味的料理等待大家發掘。在地的泰國人甚至不把這些菜式放在眼內，泰國川登喜大學早前調查發現，當地人五大最愛的泰式料理中，以上的食品通通都沒上榜，來一起跟着當地人吃出真正的泰式風味美食！

第一位：打拋飯

極具「泰味」的打拋飯絕對是當地人最愛料理的首選。打拋飯以當地常用的打拋葉（即聖羅勒葉香料）為主要材料之一，加上辛香料以及豬肉拌炒而成，是泰國家喻戶曉的菜式之一；其製法極為簡單又便捷，成為泰國人最愛料理之一。

第二位：粿條

大家可能對粿條這個麵類較陌生，乍看之下以為它與河粉沒分別。錯了，其實粿條比河粉的米槳比重更大，所以其米味較重；而且亦比河粉厚和寬，吃起來亦更為順滑。粿條是由華人移民時帶進泰國，再依據泰國人的飲食習慣改造而成的。當地人更會在吃粿條時依自己飲食喜好再作調味，例如檸檬汁、白砂糖、魚露等等，賦予粿條更多泰式風味。

第三位：青木瓜沙律配糯米飯

五大最愛泰式料理中，大家較常吃到的是青木瓜沙律，是一道在泰國十分傳統的菜式。大家如果想吃得清淡些，在香港都會單點這款沙律，不過泰國人卻有不同的吃法。除了青木瓜沙律外，當地人更會配上糯米飯，清淡之餘亦加上了層次感。大家不妨嘗嘗這個吃法！

第四位：醃菜辣椒醬配生菜

醃菜辣椒醬是泰國獨有的醬料，一般以烏眼辣椒、魚露、蝦醬等香料所製成。當地人會把醃菜辣椒醬搭配着生菜或是已煮熟的蔬菜來吃，入口感覺清爽之餘更有滿滿濃厚的醬香，十分惹味。

第五位：糯米飯配烤豬肉串

雖然芒果糯米飯並不是當地人五大最愛之選，不過亦不難看出泰國人熱愛糯米飯的程度。不但吃沙律要配糯米飯，連吃豬肉串都要配搭糯米，而豬肉串一直是泰菜的主打食品之一。以烤的方式烹調豬肉，鎖緊肉汁，再配上有淡淡甜味的糯米，這樣的配搭相信亦很難不惹味吧！

資料來源：Bangkokbiznews、Suan Dusit Rajabhat University

撰文：文曉晴

編輯：鄒仲安

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