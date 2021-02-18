任天堂在直播節目「Nintendo Direct 2021.2.18」宣佈，會在Switch上推出薩爾達傳說《Legend of Zelda Skyward Sword》重製版、《Splatoon 3》、《Mario Golf Super Rush》等新遊戲。以下是「Nintendo Direct 2021.2.18」公佈的新消息整理。

《薩爾達傳說 禦天之劍 HD》（Legend of Zelda Skyward Sword）

預計今年7月16日於Switch推出，支援中文。原作在2011年於Wii上推出，當年右手揮劍、左手持盾的體感玩法大受好評。Switch版將會提供不同的操作方式，可以Joy Con重溫當年體感玩法，也會加入Switch Lite也能玩到的按鍵模式。亦會加入全新的「飛行披肩」、「精力量表」等系統。官方也公佈了以大師之劍和海利亞盾為設計概念的新Joy Con手掣。

《斯普拉遁 3》（Splatoon 3）

在中文界通常叫作「漆彈大作戰」，這次任天堂給出了官方中文名叫《斯普拉遁》。雖然有點難讀，但這款大受歡迎的射擊對戰遊戲無預警地宣佈推出新作也算驚喜。《Splatoon 3》預計在2022年發售，這次的人物角色可以客製外形，更教人驚喜的是新舞台和香港神似。預告片中也出現了弓箭新武器和漂浮平台道具等等新要素。

《瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝》（Mario Golf Super Rush）

預定2021年6月25日於Switch發售，支援中文。使用Mario孖寶角色遊玩的高爾夫球遊戲，也對應Joy Con的體感揮棒。除了正常的高爾夫玩法，還會有充滿趣味的對戰要素，例如「快速高爾夫」，玩家們同時擊球後，要鬥快跑向球的落點再次擊球。不再是守規矩輪流打，速度決定一切，跑得快也很重要。

《迷托邦》（Miitopia）

原作是在3DS上推出，用Mii做主角的RPG。Switch版將於2021年5月21日登場。入面的角色全部都是任天堂的虛擬人偶Mii擔任，你和你朋友的Mii會化身RPG角色，同伴和敵人大魔王都是Mii。與同伴間的關係感情越好，戰鬥力越強。Switch 版加入假髮、化妝兩種新功能。

《Project TRIANGLE STRATEGY》

Square Enix開發的戰略RPG，未有預定的推出日期，但體驗版即日開放下載，亦會有中文版。採用像《八方旅人》般的2D美術風格，故事發生在充滿戰亂的諾澤利亞大陸，玩家的選擇會影響故事走向，共有「BENEFIT」、「MORAL」和「FREEDOM」三種價值觀，似乎有點像《皇家騎士團》。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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