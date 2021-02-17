食肆晚市、戲院和其他相關娛樂場所解禁，但就要用《安心出行》App掃描記錄。相信不少市民對《安心出行》仍然充滿疑問，這次就由幾位專家：數據科學家黃浩華（Howa）、流動應用程式開發者李勁華（Keith）、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis）解答有關《安心出行》的8個疑問。

網民改版《安心出行》係咩嚟？

近日網上流傳聲稱用原版《安心出行》App删走了網絡權限重新編寫成的改版《安心出行》。我們實試過不論真版或改版的《安心出行》App，都可以掃描不同地區的二維碼，並在App中留下出行紀錄，畫面和操作都毫無分別。

目前能在網上找到和下載改版的Android版apk檔案。程式開發者在網上指是希望讓不信任《安心出行》的用家光顧食肆晚市或餐廳時可以用改版替代。專家就提醒指就算程式碼開源，也很難查證到這類apk有沒有網絡保安問題，安裝這類檔案要自行承擔風險。

《安心出行》會唔會將行蹤送中？

暫時App沒有要求輸入敏感資料，例如身份證號碼、電話號碼、個人姓名。黃浩華也指科技界人士研究過，暫時未有發現會將資料上傳到伺服器，暫時來說《安心出行》記錄的行程，只會儲存在用家的電話入面。不過就留意到政府稱目前是自願使用階段，日後會不會改為強制使用，會不會拿取更多用家資料，這些都是廣大市民要關注的事。

用冇SIM「白機」裝《安心出行》可行嗎？

實試手機沒有SIM卡只行Wi-Fi或者完全無網絡下使用《安心出行》都沒有問題，能成功掃描地方。而接觸確診者的通知應該也會在有網絡的情況下推送。

追加藍牙自動掃描功能係乜嚟？

創新及科技局局長薛永恒預告《安心出行》將加入藍牙自動掃描功能。到時交通工具、餐廳、商店會安裝藍牙裝置，這些裝置會發出訊號，當有安裝《安心出行》的手機經過，就會自動記錄去過的地方。運作上等如自動掃描QR code，紀錄仍然在手機之中，不會上傳到伺服器。

不過App開發者李勁華就指這類技術有不少問題：「首先Google和Apple兩邊的技術是不兼容的，要對應不同版本的手機也要花不少工夫；另外程式必未必可以在背景執行時繼續定位，尤其是iOS系統，很多時會阻擋了程式在背景執行藍牙功能。英國也曾嘗試自己做一個疫情追蹤App，但最後也因為不方便和使用率偏低而放棄了。」且看《安心出行》是否有信心做得好過其他國家吧。

關閉藍牙保平安？

如果用家很擔心藍牙定位，但又因為各種原因一定要下載《安心出行》，理論上關閉藍牙是可以防止《安心出行》的自動定位功能，但就可能影響其他藍牙裝置，無線耳機也用不到。再提一次，《安心出行》的藍牙自動定位還未推行，預計會在將來加入。

Apple和Goolge方法更加好？

Apple和Google合作研發了疫情暴露通知（Contact Tracing）系統。該技術利用手機與手機之間的藍牙訊號記錄用家接觸過的其他手機裝置，如14日內有確診者跟你在同一地方近距離出現過，系統便會對你發出通知。方保僑指：「操作原理跟《安心出行》相似，但好處是這方法只會記錄你跟甚麼人接觸，而非記錄你到過的地方和行蹤，加上識別碼是以隨機方式製作，理論上較《安心出行》更具私隱性。」另外因技術是由Apple和Google合作研發亦較不用擔心電話兼容性的問題 ，不過方保僑亦指無論是甚麼技術，市民的參與度都是技術是否成功的關鍵，如果只有少數人安裝，欠缺了廣泛和互動性，成效也相當有限。

新加坡版《安心出行》有壞先例？

數據科學家黃浩華指出科技問題還是其次，《安心出行》最大問題就是市民缺乏信心，而在新加坡亦的確有政府反口，出賣市民資料的先例：「好不幸地新加坡之前有很壞的先例，起初政府用一個叫《Trace Together》的追蹤程式，記錄市民的出入和確診狀況，當時承諾是不會將資料交給執法部門，但最近發生了很不幸的事，他們竟然表示會將資料交給當地警方。引申的問題是如果執法部門或官方違返承諾，市民沒有能力阻擋。」

QR Code都有風險

方保僑指出QR Code騙案在中國很普遍：「騙徒會把QR Code移形換影，利用自己製作的QR Code收錢。QR Code也可直接變成網址，可以用來傳播木馬程式，特別是Android用家要留意，建議安裝防毒軟件。」

記者：韓繼聰、馬子聰、司徒港燊

編輯：鄒仲安

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