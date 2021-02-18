抗疫期間，市民都盡量避免在街用膳，自己煮或叫外賣時食剩，大多會放入雪櫃隔天再食。不過如果「隔夜飯」處理不當，隨時因「炒飯綜合症」致食物中毒，外國亦曾有食隔夜飯猝死的案例，大家「咪做大嘥鬼」同時，都要小心食物中毒。

細菌產生毒素後 即使徹底加熱都會食物中毒

比利時曾有一名20歲的學生，用微波爐翻熱並進食5天前煮熟，但沒有放入雪櫃的意粉，半小時後感到頭、腹疼痛及不停嘔吐數小時，最終身亡。驗屍結果顯示，該名學生是因蠟樣芽孢桿菌（bacillus cereus）導致食物中毒，引發肝衰竭猝死。

蠟樣芽孢桿菌（bacillus cereus），又稱仙人掌桿菌，人們習慣以隔夜的米飯去炒飯，蠟樣芽孢桿菌在炒飯中特別常見，所以由蠟樣芽孢桿菌引致的食物中毒又稱「炒飯綜合症」。蠟樣芽孢桿菌中毒通常是由於烹調不當，造成細菌孢子殘留在食物上，若不當冷藏，或在室溫擺放一段長時間後，孢子會發芽並產生毒素，常見於隔夜飯之中。

當食物在室溫擺放或冷藏低溫不足，會使細菌迅速繁殖，而適合細菌生長的危險溫度範圍是攝氏4度至60度間，可能會產生耐熱毒素或孢子。一旦製造了這些毒素，即使再將食物徹底加熱，也會食物中毒。註冊營養師葉俊言提醒，最重要是妥善處理好吃剩的食物，當然最好即時食用，但如果要存放，其實食物不用攤涼就可以盡快放入雪櫃，也可為食物降溫並抑制細菌繁殖。

5款蔬菜勿做「隔夜餸」 易產生致癌物亞硝胺

另外，並非所有食物都適合做「隔夜餸」，例如蔬菜內裏含較多的硝酸鹽，若存放12小時以上，可能改變蔬菜裏的化學成份， 硝酸鹽有機會在體內產生亞硝酸鹽，當混合富含蛋白質的食物，例如肉類、豆腐，很大機會產生致癌物亞硝胺，影響我們的健康。而食物安全中心曾經做過調查，發現首5位硝酸鹽較高的蔬菜包括莧菜、白菜、小棠菜、芥菜、芫荽，其中以莧菜的硝酸鹽含量最高；而蔬菜剁得越細粒越碎，釋放的硝酸鹽含量亦會越高。高蛋白質食物，如蛋、海鮮等，亦容易被細菌分解而滋生更多細菌，增加食物中毒風險。

家庭醫生鄭志文表示，我們若進食了含蠟樣芽孢桿菌的食物，可引致食物中毒、腸胃炎，一般會出現急性肚痛、嘔吐、發燒等症狀，若非老人小孩或抵抗力差的市民，大多1至2日會復原，一般會當腸胃病去處理，不須服用抗生素。如果出現輕微症狀，患者應該要有充足的休息、戒口、多喝水以補充因腹瀉和嘔吐流失的水分。如果情況嚴重，就要馬上去求醫。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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