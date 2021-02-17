初七「人日」，先祝大家平安快樂！各位近日最關心的，當然是政府規定餐廳使用「安心出行」應用程式或登記個人資料記錄到訪客人，雖然政府表示所記錄的個人資料只會儲存在手機中，但安裝獲取權限等條款卻令人存疑。

一直受禁晚市打擊的餐廳，特別是受歡迎的良心小店，就以手寫個人資料與堅拒不做晚市堂食的方式，來表達對政府政策的不滿。今次就收集各地區良心小店名單及招牌食物，除了希望幫助餐廳可以持續經營下去之外，亦提示各餐廳的營業時間，避免出現摸門釘的情況；

新界區

隱世屯門咖啡店「隱啡」 推廣品手沖咖啡文化

屯門區出名的咖啡小店隱啡，即使店舖位置比較隱蔽，但依然吸引不少愛啡之人前往。所選用的咖啡豆更是由店主精心挑選，由炒豆、研磨到沖製都一手包辦，而店舖亦會不定期推出自家製特色口味鬆餅及蛋糕，例如金流咸蛋醬鬆餅、手工製蘋果批等，記得留意店舖的每日精選。

隱啡

https://www.facebook.com/HiddenCoffeeHK/

屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖

性價比高甜品店 即製梳乎里引來長人龍

荃灣區內的人氣甜品店Aroma Dessert Cafe，以性價比高的甜品作招徠，以即製的梳乎里班戟、心太軟而聞名，在未有禁制晚市堂食之前，如果想在夜晚時段光顧的話，要有心理準備最少要等待1個小時。

Aroma Dessert Cafe

https://www.facebook.com/aromadessertcafe/

同區其他食店：

榮少喇沙（餐廳）

https://www.facebook.com/wingslaksa

三多-翠樂街分店（餐廳）

https://www.facebook.com/%E4%B8%89%E5%A4%9A-%E7%BF%A0%E6%A8%82%E8%A1%97%E5%88%86%E5%BA%97-1647379652214063/

Hungry Korean（餐廳）

https://www.facebook.com/hungrykorean.metro/

滿記冰室（餐廳）

https://www.facebook.com/%E6%BB%BF%E8%A8%98%E5%86%B0%E5%AE%A4-%E9%A4%90%E7%89%8C-101362508084576/

夏雪（甜品店）

https://www.facebook.com/summerice.hk/

Cafe Koinonia（咖啡店）

https://www.facebook.com/Cafe-Koinonia-112866393429779/

九龍區

文青咖啡店「素年」 打破傳統素食文化

新興文青風格的素食咖啡店素年Years，提供多種豐富的日式定食、甜品及飲品，每逢假日店舖必定坐無虛席，至於食物方面，以全素製的漢堡、吉列豬扒飯、芫茜意大利飯最為受食客所愛戴，素食者或注重健康之人又多一個好去處。

素年Years

https://www.facebook.com/yearshk/?rf=276056349976402

深水埗福華街191-199號福隆大廈1號地舖

日式咖喱飯搭配炸物 貼地之餘亦抵食

㗎仔飯由入廚經驗超過15年的日式廚師主理，主打的甜口味日式咖喱搭配一系列炸物，至於丼飯系列亦同樣出色，現時主打晚市外賣，由於每款菜式同樣即叫即造，如果想外賣的朋友記得提早下單。

㗎仔飯

https://www.facebook.com/gajirice/

旺角西洋菜南街182號

官塘海濱野餐首選 必食西班牙蛋餅

座落於官塘海濱旁邊的咖啡店One Little Room，除了提供咖啡飲品外，更有各款特色的輕食，例如年糕窩夫、西班牙蛋餅、朱古力流心鬆餅等，味道及份量非常十足，更吸引了一眾文青外賣自取，然後到旁邊的海濱長廊席地野餐。

One Little Room

https://www.facebook.com/onelittleroomcafe/

觀塘偉業街93號地舖

同區其他食店：

兄弟幫食堂（餐廳）

https://www.facebook.com/%E5%85%84%E5%BC%9F%E5%B9%AB%E9%A3%9F%E5%A0%82-1732529933461144/

肥仔銘茶餐廳（餐廳）

https://www.facebook.com/fatmingrestaurant/

Coffree Bro 旅僕咖啡（咖啡店）

https://www.facebook.com/coffreebro/

Master Room（咖啡店）

https://www.facebook.com/masterroomcafe/

港島區

美國認證扒房 平民價錢食戰斧牛扒

港島區出名的牛扒西餐廳，後街牛扒最近亦榮獲了美國USDA Prime認證，前菜的沙律和餐湯水準出色，當中的慢煮雞卷菜式令人一試難忘；另外更有少數高級餐廳才會供應的戰斧牛扒，味道出色之餘拍照打卡亦非常一流。

後街牛扒 Backstreet Steak House

https://www.facebook.com/backstreetsteakhouse/

車仔麵店推出自家品牌 柚子拌麵成搶手貨

由地舖發展成擁有自家品牌產品的壹碗壹碟，大大碗的豬扒麵及即製炸物小食，都吸引了一眾食客不停光顧。除了食店售賣的車仔麵之外，產品如乾拌麵、麻辣鴨血、曲奇等，當中的柚香拌麵更成為一眾家中的必備存貨。當中的柚子及香辣味道，可以品嚐到兩種味道之餘，麵條更是由台灣新鮮製造，即使經過包裝處理，麵質的彈牙口感依然保留得到，難怪深得一眾港人喜愛。

壹碗壹碟

https://www.facebook.com/bowlandplate.hk/

筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈

同區其他食店：

檳城蝦麵店（餐廳）

https://www.facebook.com/prawnnoodleshop/

和記餐廳（餐廳）

https://www.facebook.com/%E5%92%8C%E8%A8%98%E9%A4%90%E5%BB%B3-%E7%81%A3%E4%BB%94%E5%BA%97-137752920269918/

筲箕灣脆意雞（餐廳）

https://www.facebook.com/skwpizzapie/

Softeggsboy滑蛋仔（餐廳）

https://www.facebook.com/Softeggsboy%E6%BB%91%E8%9B%8B%E4%BB%94-110732317196641/

燒房焗（串燒店）

https://www.facebook.com/thegrillstationhk/

Ω ohms cafe&bar 順逆 珈琲酒館（咖啡店）

https://www.facebook.com/ohmshk2017/

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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