不少純素家庭,孩子都是吃素,作為父母也非常重視他們的純素孩子的營養,除了餵哺母乳還在幼兒期添加維他命B12、維他命D及碘補充劑。但一項最新的研究顯示,純素飲食的幼兒,其血清中很多營養均降低,包括維生素A、D及重要的脂肪酸DHA,唯獨是葉酸則偏高。研究認為,純素飲食影響幼兒的新陳代謝,在為嬰兒決定其純素飲食方式之前,必須再參考更詳細的研究。

為甚麼幼兒年紀這麼小,就要加入愛護地球的純素生活行列?原因是純素爸媽人口正在逐漸增加,他們相信這種不涉動物包括蜜蜂和昆蟲的生活方式,更切合綠色和人性和愛。目前純素人口在歐美國家約佔2至3%,而且純素雜貨店及餐廳每年正大幅增加。純素生活的生力軍正不斷增加,然而有關純素生活方式的研究,卻僅處起步階段。

我們所知純素對健康的好壞仍然掌握很少,尤其是兒童。是次研究可說是一個新嘗試,調查結果最近發表在知名國際科學雜誌《EMBO Molecular Medicine》,負責研究的團隊來自芬蘭赫爾辛基大學,目的是比較純素幼兒與其他飲食幼兒的身體狀況。團隊調查了40個幼兒的飲食,他們來自日間幼兒中心,平均年齡3.5歲,分為純素幼兒、素食以及肉食和蔬果都吃的雜食幼兒。純素的幼兒自出娘胎就吃母乳,並跟隨純素家庭成為純素孩兒。

結果指出,研究人員從純素孩的血清中,發現新陳代謝變化顯著不同,小朋友的維生素A和D濃度均低,其他如膽固醇、胺基酸、蛋白質及DHA亦處於低水平。帶領研究團隊的醫學博士Topi Hovinen表示,我們不能把成人飲食模式套用於幼兒身上, 所以直接從孩兒身上作調研是今次的一個突破。他解釋這些純素兒童,除了要留意維他命D的攝入,還須注意從不同食物攝取足夠的維他命A和蛋白質。

團隊亦指出,證據表示純素幼兒的代謝和其他孩童差異很大,由於嚴格的素食方式影響兒童的新陳代謝,所以在為孩子下決定之前,應先詳細了解純素的營養對孩子健康深遠的影響。

資料來源:

Topi Hovinen et al., Vegan diet in young children remodels metabolism and challenges the statuses of essential nutrients. EMBO Molecular Medicine, 2021

撰文:一心

編輯:鄒仲安

