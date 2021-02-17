近日本港武漢肺炎疫情終於有緩和趨勢，政府開始放寬社交措施，而各國亦陸續為民眾注射疫苗，以抑制病毒繼續急速擴散。但康復者仍要面對武肺帶來的各種後遺症，例如肺功能受損、糖尿病等，而最新研究更指武漢肺炎會影響男性精子數量，可能會導致不育。

無精子武肺康復者曾經生育

意大利佛羅倫薩大學的研究發現，男性在感染武漢肺炎康復後，可能導致精子數量減少。該研究分析43名30至65歲的武漢肺炎康復男性，收集其精液樣本，發現其中25％的男性精子數量低，近20％的男性精液中完全沒有精子，比全世界無精子症的患病率1％更高，但他們都曾生過孩子，即表示他們過去曾有活躍的精子。

另外，德國基森大學亦曾進行類似的研究，比較105名健康男性和84名武漢肺炎患者，60天內的精子狀況，並發現患有武漢肺炎的男性精子細胞的炎症和氧化應激顯著增加，即體內自由基過多，體內抗氧化物質不足以平衡，引致細胞受損。而精子濃度、活動性和形狀也受到病毒的影響，令精子質量降低和生育力下降，不過影響會隨時間減少，相信是暫時性的影響。

瑞德西韋或減精子數目

不過並未有直接證據顯示導致武漢肺炎病毒會損害精子，研究中未能比較同一人感染前後的精子數量，感染肺炎期間的高燒、體重增加、服用的藥物、生理壓力等都可能有影響。生物學期刊資料庫《bioRxiv》有一項針對抗病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir）對精子影響的研究，實驗透過向老鼠腹腔注射瑞德西韋，並於牠們睾丸和附睾尾進行精子濃度、活力、形態分析，發現雄性老鼠的精子總數和活動精子率呈下降趨勢，異常精子率呈上升趨勢。

堪薩斯大學醫學中心泌尿學教授Ajay Nangia建議，研究觀察期應持續至少3個月，才能確認是否長期影響，相信仍須進一步深入研究武漢肺炎對男性精子的直接影響。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！