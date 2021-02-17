看過《孤味》後一直對戲中出現那輛女主角經常在車上練習唱歌的「KTV計程車」留下深刻印象，心想這麼有情懷格調的事物果真台南獨有。過往我在台南旅遊也坐過計程車，也見過車廂內設有大銀幕播着舊歌，但可以唱KTV的卻從未見過，好奇之下詢問身處台灣的朋友，原來這架車從未在台南出現過，至於其真正出處，請讓我先賣一賣關子，暫且按下不表。

取材外婆自身經歷

武漢肺炎令電影市道一片死寂，台灣卻在去年拍下多部好電影，像同性戀主題的《刻在你心底的名字》、講述校園性侵與霸凌的《無聲》，還有主打較年輕層面的《消失的情人節》、《怪胎》等，主打親情的則有《親愛的房客》與《孤味》。雖然因為戲院被封很多都無法在香港上映，幸好Netflix最近將《孤味》上架，我們終於獲得欣賞機會。《孤味》源自台灣導演許承傑就讀紐約大學電影研究時拍的一套畢業作品，片長只有約三十分鐘，但因為取材外婆自身的經歷，情感真摯細膩，在多場試映會中大獲好評，更在全球性的「學生奧斯卡」從1,573部作品中脫穎而出獲獎（更是唯一華人作品），最後被製片人賞識，拍成現在的電影版。

台灣老中青三代女性

舊版《孤味》主要描述一手將三女一子養大的年老母親林秀英（陳淑芳飾）得悉拋妻棄子多年的丈夫離世，在籌辦喪禮期間遇上陪伴丈夫度過晚年的蔡小姐（丁寧飾），二人在尷尬靦覥之間慢慢了解對方，秀英從長年累月的執着和怨恨中漸漸學懂放下。新版則加入了丈夫當年為何離家出走、秀英如何養育三女的細節，同時三個女兒亦各自添了一本難唸的經：大女阿青（謝盈萱飾）天生多情任意隨性，卻遇上乳癌復發的沉重打擊；二女阿瑜（徐若瑄飾）從醫，事業有成家庭美滿卻懷疑丈夫出軌；三女佳佳（孫可芳飾）接手家族的餐飲事業，媽媽卻一直不安心不願放手。籠統概括的話，《孤味》就是從舊版聚焦一位台南上一代女性的情感枷鎖，擴展至新版企圖涵蓋台灣老中青三代女性的所思所想。

從《孤味》到《喜歡》

坦白說，我更喜歡舊版《孤味》，因為它更能凸顯真正的「孤味」。《孤味》是一首台語舊歌，當秀英在KTV計程車上唱出「人生的味酸甘甜 春夏秋冬隨風去 清風目屎珠涙滴 花開花謝攏有味」歌詞意境簡單淺白，容易投入直抒胸臆，一句句台語腔滲出淡淡淒慘冷戚，是台南人獨有的那份市井卻不媚俗的情懷。憑着歌曲感受秀英的苦澀，觀眾知道她儘管恨透這個遠走他方的負心漢，但恨的背後源於曾經將整副心腸托負給這個男人的一份濃濃厚愛。如今愛人消逝，這份有口難言的情感也只能永遠埋藏在內心深處，一個人默默承受，像台灣歌手張懸《喜歡》的一句歌詞：「在所有人事已非的景色裏 我最喜歡你」。

同是天涯淪落人

「孤味」除可解作孤獨得只能孤芳自賞的況味，還有另一層意思，就是「若專心一致，能把一個味道做好，那孤獨又何妨。」秀英一個單身女人靠賣蝦捲養大子女，本來就是一項至高無上的偉大成就（豈料卻被長大後的子女嫌棄：「又整蝦捲？」）加上她對丈夫的恨其實同時反映她用情專—：如果早就移情別戀，又何用惱恨大半生？這份孤味，可敬可親也可憐，而且只能自傷自憐，直至她遇上蔡小姐，發現她何嘗不是跟自己一樣，同是天涯淪落人，就如蔡小姐也跟她說：「如果不是你，我也不可能認識到他。」從相見到相交，秀英漸漸撇開了成見，也放下了妒嫉與執着。

「其實不用十指緊扣」

新版加入了幾場巧妙而有趣的安排，像三妹佳佳依循蔡小姐的吩咐請來一群僧人為父親超渡，秀英卻為了鬥氣而堅持道教儀式，結果靈堂內一邊有道士在破地獄，另一邊則有僧人在喃嘸阿彌陀佛，一釋一道鬥大聲，場面胡鬧；新版亦擴闊了秀英的家族觀，讓我們看到各個家族成員的立體面貌，既描述三女如何看待這位擇善固執的老母親，也刻畫她們之間親暱而微妙的姊妹關係，其中最深刻一場是當最任性的大家姐面對病魔來襲終於展現出軟弱一面時，她在深夜走到三妹床上，執着妹妹纖細軟弱的手，說：「我過世的時候你可以握着我的手嗎？」「你亂說甚麼？」「其實不用十指緊扣，只要這樣握着便好了。」妹妹偏要以十指緊緊扣着姐姐：「我就要這樣握。」死生契闊，與子成說，執子之手，與子偕老，是「無論生離死別相隔多遠，我都要跟你約定好」的親暱。

陳套台式樣辦家庭劇

可惜的是新版雖然擴闊了各個人物的維度，可是她們面對的問題卻非常老掉牙，像二家姐阿瑜面對丈夫疑似出軌、女兒不願留學等，過份刻意編排的情感轉折有點灑狗血，令電影不時散發出一陣台式樣辦家庭劇的陳套味。新舊版的最大不同，是舊版本來讓觀眾自行感受的隱晦，都在新版中變成畫公仔畫出腸，像秀英年輕時跟丈夫的愛恨交纏都以回憶片段的形式被拍出來，沒有留白空間的同時，那些回憶片段亦未能拍出古舊台南情懷，結果出現畫蛇添足之感。只好說，新版沒有如舊版的含蓄婉約，致使秀英未能將孤味情懷發揮到極致。

新版刪掉台南人情味 情感淺薄略可惜

同時，舊版原來的那陣台南味卻在新版中被刪減了，例如舊版開始時小澄來到台南跟着秀英在街市買菜的一幕，秀英一邊跟商販打交道一邊格價，除了表現出她在台南生活多年早已霸氣側漏外，也顯出台南的那份舊時代人情味；新版因為秀英的身份成為了餐廳老闆娘，場景也由舊式街市換成批發市場，秀英雖然依舊霸氣，但台南舊情懷卻已消失不見。《孤味》英文片名為「Little Big Women」，希望透過秀英一家訴說女人的故事，闊度是擴展了，情感卻也變得淺薄，還不如格局微細而精緻的舊版好。

搭上KTV計程車 邊看風景邊唱詠

《孤味》的主題是執着與放下，每個人都有屬於自己的執念，我們既無資格也沒有能力叫他人放下，每個人都只可以自我感受、參透、再修行。人生就如秀英搭上的那輛KTV計程車，在乘車的過程中邊看風景邊唱詠，在苦澀中尋找快樂，大概就是最圓滿的自我修行。KTV計程車的概念其實是來自2015年TVBS的一宗新聞：台北一位計程車司機在車上裝上螢幕與咪高峰，變成移動KTV，自己唱也讓乘車的客人唱，導演靈機一觸，將這玩意放在電影中，由秀英憑歌寄意以《孤味》唱出灑脫人生。如果你搭上了這輛KTV計程車，又會選擇唱一首甚麼歌？

撰文：永高

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