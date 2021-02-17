「我二十多歲時就開始貪靚！」愛美是人的天性，任何年紀也會想盡辦法變得更美，眼前的Agatha（化名）擁有瀏海造型，戴上口罩更顯得雙眼炯炯有神，閒聊時口罩下表情多多，看起來不像接近40歲。她笑言自己20多歲就開始不斷做Facial、買護膚品，希望保持年輕。直到2016年出現皮膚敏感，令她非常困擾，最終嘗試了中醫治理皮膚，以及中醫美容，效果喜出望外。

大量食牛致皮膚敏感 急症室打針食藥病情反覆

2016年的時候，Agatha因大量進食牛肉、牛腱等，面部及身體長出了一撻撻紅疹，起初只是面部，但慢慢蔓延至頸部及手部，痕癢難當，她惟有到急診室求診，「注射了抗敏感針，醫生處方了阿士匹靈，服食後身體回復正常，但藥力過後又再復發。」病情反反覆覆，小時候已是「藥包」的Agatha，冀能找出根本性的問題，故在數星期後向中醫求診，服食中藥約一個月，皮膚問題得以穩定。惟皮膚問題難以斷尾，其後，每當轉天氣或濕度太低時，她的皮膚總會出現少量紅疹。

直至2020年，一撻撻紅疹又再來臨，「有幾日氣溫驟降，這次我就開始感到痕癢，好像風癩般出現一粒粒，猶如被蚊叮。」Agatha指中醫解釋這或因天氣突變，當時她的抵抗力亦變差，以致出現急性皮膚炎，「當時中醫師為我轉了另一個藥方，並處方了紓緩膏給我塗在皮膚，大大改善了該次的皮膚問題。」

中醫美顏針提升眼部及輪廓

自2016年起，Agatha每當感到不適如喉嚨痛、傷風等，也會找中醫調理身體。有一次，她在中醫診所看到一張海報，指美顏針可改善色素及輪廓，愛美的她當然躍躍欲試。Agatha直言生產後荷爾蒙轉變，加上隨着年紀漸長，皮膚亦開始老化，「本身我的面頰也較圓潤，小時候也是包包面；尤其是生產後，皮膚開始越來越鬆弛，特別是眼部開始下垂。」

Agatha起初以為美顏針是針灸的一種，想起小時候做針灸暈針的經驗，令她卻步，亦對其成效抱有懷疑，但身邊人的效果增加了她對美顏針的信心，「朋友說她的老闆年逾50歲，進行美顏針後效果十分明顯，醫師也說可先嘗試，看看效果。」現時Agatha已進行了5次美顏針，眼部及面部輪廓有所提升。她表示比起以往到美容院進行美容護理，效果只能維持約兩星期，而美顏針效果就能維持約三星期。「我說話時有很多表情，又會垂低頭說話，導致雙下巴十分嚴重，做美顏針後有所提拉，腮的位置 、輪廓也較明顯。」

美顏針需時30分鐘 快速無痛不傷皮膚

Agatha表示進行美顏針時並無出現暈針，亦無不適，笑言有兩次在進行時睡着了，「其實下針時不會感覺到痛楚，當然有一、兩個穴位會覺得猶如被釘書釘刺了一下，但未至於很痛的程度。」

Agatha認為美顏針的另一好處是省時，她指平日到美容院進行人手提拉及清潔，動輒約一小時，但美顏針只需約30分鐘便可完成。過程中會先把脈、與醫師傾談面部情況、說明希望加強的部位、再到治療室躺下進行美顏針，接着休息20至30分鐘就可起針，最後清潔面部便完成。「由診症、下針到起針，也只是30分鐘左右，完成後可以馬上化妝，之後可直接外出。」

記者：鍾卓瑜

攝影：潘志恆、鄭明川

編輯：鄒仲安

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