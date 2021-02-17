韓國京畿道一間動物收容所前後一共收留超過200隻中、大型流浪犬，不單全心照顧流浪動物，更主張不讓院內犬隻遭遇不合理的安樂死。不過近日因為被民眾投訴，當地政府下令收容所要在三個月內清拆。

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動物收容所「Azine村落」（아지네마을）位於京畿道金浦市，2010年起由一位75歲的老伯伯成立，目的是拯救那些原本要被賣到狗肉湯餐廳成為食材的流浪狗。本來Azine村落位於仁川市，但因為當時仁川市的都市計劃而被迫搬遷到金浦市。

在過去10年間，Azine村落已經收留了200多隻浪浪，所有的支出均落在創辦人朴貞秀伯伯一人身上，在沒有領取政府援助資金下努力運作收容所，致力照顧狗狗，而且主張不會讓狗狗在不合理的情況下遭安樂死。

不過由於被民眾投訴後，當地政府指收容所的溫室、圍籬、使用的貨櫃屋都是未經核可的非法建築物，並下令要在三個月內清拆。這樣200多隻流浪狗就會無家可歸，甚至或會慘遭安樂死。幸好亦有民眾認為要收容所在短短三個月內安置200多隻狗狗並不恰當，故在青瓦台官網上發起請願，呼籲政府能手下留情。

撰文：黃雅純

資料來源：Azine村落

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