1月27日「Indomie之母」Nunuk Nuraini逝世，雖然大部份人都未必知她是誰，但她所創的營多撈麵，卻是無數香港人的童年青春回憶，更是無數莘莘學子窮書生的精神兼肉體重要食糧。所以作為「Indomie之母」，絕對配得上「偉人」的稱號，真係要唱返句「營多麼需要你」。今日就讓我們說說有關營多的各大小事兼秘聞。

營多回憶錄 食到入醫院一個暑假肥十幾磅

營多是不少年輕一代讀書時代的集體回憶，至於是小學、中學定大學呢？就睇閣下年紀有多大同遭遇喇。而營多其實在90年代已引入香港，起初主力在大學以低價格力推，不少大學生更稱之為「低調麵」，至於係「低調」定「抵X」呢，就自己諗喇。講到有關營多的回憶，相信很多人隨隨便便都總會分享到一啲。好似今次問幾位較年輕的同事，都即時講到幾句。Amy：「話說在大學裏有一位同學十分喜歡吃營多撈麵 ，結果吃到胃潰瘍進了醫院，但我們知道後仍是繼續吃，哈哈哈。」Sam：「小學五年級的暑假開始接觸營多撈麵，吃了第一次後便停不下來，整個暑假最少每天吃一個，結果一個暑假肥了近廿磅，班主任認唔到我，之後阿媽就唔畀我食，仲要我減肥。」Dom：「小學小息時必食，我哋叫佢『臭撈』，因為食完個口好臭好勁蒜味！」你又對營多有咩回憶呢？如果真係一句都冇，Sorry，一係你就係上咗年紀，一係你可能在當時同時代脫節囉。

營多會上癮？ 食一個永遠想追加

營多會令人上癮，相信是不少人思考過的問題，因為總是會一吃再吃，如像心癮一樣，究竟是不是真的呢？澳洲註冊營養師劉嘉豪Jim就解釋：「其實除了營多之外，只要食物是高熱量高糖份和高碳水化合物，都有機會令我們出現一種虛假的上癮迹象。原因很簡單，因為我們的大腦有一個很有趣的『獎勵系統』，當我們不開心的時候，我們會很行為性地找一些食物，有些人或想去做運動，又或有些人會喜歡喝酒，刺激大腦的獎勵系統，讓大腦能釋放多一點多巴胺，讓我們能在短時間內更開心去忘記一點壓力。」而大家對某一種東西「上癮」，某程度是基於我們之前用過甚麼方法去刺激這個獎勵系統，大腦便會讓我們去用相同的方法。Jim說營多並沒有讓人上癮的成份，但如果你習慣吃營多，大腦自然也會引導你用營多去「安撫」自己，做成「上癮」的錯覺，而更重要的，相信是約85克的份量設計非常巧妙，總有想一吃再吃的錯覺。相信不少人都總試過食一包唔夠，煮兩包又好似太多的掙扎。

營多成份原來「健康」過即食麵 香港版鹽份多過入口版

另一個問題就是，營多是否特別多味精特別冇益呢？其實這原來是大部份人對營多的誤解，Jim解釋：「營多的熱量大概是450卡路里，跟一般即食麵相若；而鹽份含量大概是970毫克，但一般即食麵就更達1,800至2,000毫克。所以其實單看成份，營多沒有『特別』冇益，而是絕大部份即食麵都是不健康。」而更重要的是，雖然營多鹽份看似較少，但實際卻因為食法不同而影響吸收份量。Jim：「要謹記，營多撈麵是沒有湯底的，基本上是『硬食』所有調味料。而其他即食麵因為有湯底，如果我們不是喝掉所有湯的話，鹽份攝取其實會相對較少。所以雖然營多撈麵油份和鹽份好像都比較少，但實際上卻可能吸收了更多而不知。」營養師說，如果想吃營多吃得健康一點，可嘗試先用一點水把調味品全部混合，然後再逐少加入麵中調至適合味道，不要一次過「撈」。另外，當然也要盡量控制食量，一次一個或半個最好，而一星期最多也不要吃多過兩次。

印尼人都真係咁鍾意營多？ 最傳統煮法公開

要更了解營多，當然不少得要問問印尼姐姐。只來了香港兩個月的Elza，完全未被香港文化同化，她說：「印尼人真的很喜歡吃營多撈麵，大概一星期會吃兩至三次，我在香港也很喜歡吃營多撈麵，因為好像回到印尼一樣。」她說除了營多最出名外，Mie Sedaap和Sarimi都相當有名和好味。女主人Zoey說：「我試過自己吃完晚飯後，再吩咐她煮一個營多撈麵給我。其實我之前已經很久沒有吃過，但她來了之後，有時我聞到她吃麵的味道，便會想吃，不知不覺令我吃多了營多。」

在網上不難發現印尼有不少營多的「癡線」食法，完全超過正常人對即食麵的想像。不過，Elza說印尼人最常見的食法其實簡單得多，都是以簡單快捷為主：「我會加入椰菜，兩隻辣椒和雞蛋，放在水中和麵一起煮，然後撈，不會像YouTube中般落鑊炒。」不過都要戴頭盔，Elza說最傳統和多人食，可能只限自己條村，正如香港九龍新界都有不同食法一樣。另外，雖然姐姐口口聲聲說一星期只吃兩三次，每次又只吃一個，但實際卻是，不用一個月已吃了一整箱（可能女主人有份食），非常誇張，印尼人愛營多不是浪得虛名的。

印尼姐姐實試 香港「黃版」最鹹最唔好食

在香港可以買到的營多版本相當多，最常見的可說是白色包裝的原裝入口版本和香港版，不少人認為味道有所不同。而據營養師所說，香港版鹽份原來比入口版更多，多出近100毫克。另外，其實還有一款黃色包裝，至於三款味道上又有沒有分別呢？Elza就話很明顯：「原裝入口版本最好吃，稍稍辣一點；其次是白色的香港版，跟入口版差不遠；最難食是黃色包裝，好鹹！」不過，補多句，最後記者話送埋幾包唔好食嘅黃色包裝畀Elza，佢一樣笑晒口話要。

半熟蛋？蜜糖？白醋？芝士？ 營多加咩最好食

香港一向多食家，對於營多這世紀美食當然也有不同見解，食法之多如天上繁星，不過有幾項就特別多人談及，分別就是加芝士、加蜜糖、加白醋及加半熟蛋。我們找Amy、Sam和Dom三位同事試食，一致裁定加半熟蛋最好味，Amy：「非常好味，口感變滑了，有點像高級意粉，可以很容易啜，是完美配搭！」Dom：「蛋和營多的味道都能保留，不會太搶味，口感更濃稠！」其次是蜜糖，Amy和Dom都覺得蜜糖跟營多味出奇地匹配，唯獨是Sam不太欣賞。至於芝士就明顯較個人口味，喜歡芝士的當然喜歡，不過就輕微過於濃味，少了一點營多本身的味道。而白醋就三人都不太喜歡，覺得奇怪亦唔太夾。

印尼姐姐欣賞日式夾包食法 口感豐富有層次

除以上相對簡單的食法，當然還有更刁鑽的。今次就試試簡單一點整夾麵包和炒麵讓印尼姐姐Elza試試。夾包其實類似日式炒麵熱狗，用熱狗包先放營多，加蛋黃醬或沙律醬，再加紫菜便完成。炒麵就用姐姐常用配料，即是椰菜，兩隻辣椒和雞蛋，但轉用鑊炒。據網民講，營多本身印尼文就是「炒麵」，而非「撈麵」，所以用來炒就是適合不過。結果，Elza對炒麵夾包相當喜愛：「好味 ，因為麵包和醬汁跟麵非常配合，一起吃很好味。」至於炒麵姐姐口裏說好味，身體卻很誠實，吃了一兩啖便放下：「太辣了。」讓她選的話，她還是會選自己煮的那一款，因為相同份量的辣椒，炒會比用水煮更辣，得不到姐姐歡心。

最後再多講幾樣有關營多的事給你聽，其實營多撈麵在1983年已開始在印尼發售，至今已在超過80個國家有售。而營多除了多次在不同的即食麵美味榜上榜，在《2020全球品牌足跡》報告中，Indomie更比2019年上升了一位，單靠賣麵就成為了最受全球消費者歡迎品牌的第9位。當中當然不少得香港人的追捧，就連主題曲都有，深得網民喜愛。

記者：韓繼聰

攝影：周芝瑩、許先煜

編輯：鄒仲安

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