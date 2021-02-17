香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Chibi。

名字：Chibi

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：7個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 488838

晶片編號：603 626 557

其他事項：每次走到Chibi房間附近的時候，你必定會看到Chibi站起來視察四周。事實上，牠是位十分害羞慢熱的小女生；每當見到陌生人或轉換到新環境時，Chibi都會稍顯不安。與此同時，如果Chibi對人或環境有了相當的認識後，你就會發現牠是非常活潑好動的小朋友，牠尤其喜歡跟別人玩拔河遊戲。剛才也提到Chibi是隻較為慢熱的狗狗，所以出街時周圍的環境也會令牠感到緊張。由於性格並不是一朝一夕就能夠改變的，因此我們建議有耐性的家庭領養。Chibi正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年2月18日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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