狗狗身體結構比較複雜，不良坐姿及生活習慣隨時有機會引致身體痛症及其他毛病。隨着年紀增長，亦有可能出現關節痛症等情況。根據研究顯示，兩成1歲以上的狗隻，會因恒常跑跳或意外而出現不同程度的關節問題。即是每5隻狗，就有1隻患上關節疾病。而髖關節、手肘、膝蓋或十字韌帶等部位，更是高危受傷的位置。透過按摩除了有助減輕寵物肌肉及關節的壓力，促進其淋巴和血液系統循環外，更可透過加強肌肉彈性，從而減低受傷機會。不僅如此，親密及舒服的按摩時間，更可改善狗狗的緊張情緒和增進人狗彼此的感情。
《動物蘋台》即將舉辦【狗狗按摩網上講座】動物蘋台FAN享會，請來有12年經驗的資深寵物按摩治療師李意鳴（Ada），透過1小時45分鐘的理論講解及示範，讓你掌握犬隻身體結構、肌肉分佈、血液循環等專業知識，並會即場示範犬隻按摩的手法及技巧，同場更會以個案分析教授斷症技巧。講座完結後，更設有即問即答環節，參加者可以根據自家狗狗的身體狀況，向治療師學習針對性的復健按摩方法，讓你升級成為專業狗奴。於2月20日前報名，更可以早鳥優惠399元（原價450元）參加活動。請留意，只限壹會員報名參加。
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記者：何頌恩
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