異國短毛貓（Exotic Shorthair），簡稱異短。憑其招牌圓大杏眼，加上跟波斯貓一樣扁面的特徵，成功迷倒不少貓奴。作為波斯貓的短毛版本，異國短毛貓又有甚麼不一樣的地方呢？

異國短毛貓的歷史

談及異國短毛貓，最為人熟識的莫過於說話刻薄，經常作弄他人的經典卡通角色加菲貓了。跟加菲貓一樣，異國短毛貓同樣來自美國。有指早於六十年代，當時有繁殖者有意繁殖出一種與波斯貓外形相近，但毛髮較短的貓種。因此將美國短毛貓跟波斯貓混種，最終繁殖出異國短毛貓這一獨立品種。異國短毛貓除了有上述兩者的基因外，同時亦混有緬甸貓和俄羅斯藍貓等貓種的基因。

異國短毛貓的外形

今年8歲的異國短毛貓超瓊，是Twiggy在5年前領養回來的。談及異短的吸引之處，Twiggy指其粗短的小腿，跟呆萌可愛的外表。異短屬於短毛貓中的長毛代表，跟波斯貓一樣頭大身小，圓渾扁平的頭部，鼻子與眼睛呈水平線貼在一起。在粗短的四肢後面，還有一根長而蓬鬆的尾巴。

異國短毛貓的性格

Twiggy說超瓊的性格跟大多異短一樣，是典型的親善大使。性格友善且親人，加上脾氣好，對陌生人跟小朋友亦相當好奇，是友善的家庭寵物。然而，在家中稱得上是大家姐個性的超瓊，對同住的貓咪就相當霸道了。Twiggy說：「我飼養過不同品種的貓咪，我覺得異短特別蠢，加上牠們的動作比較笨拙，餵零食的時候，牠們永遠搶不到零食。因為其他貓的嘴較凸出，我遞零食過去的時候，牠們馬上咬到。但異國短毛貓是伸至牠們的嘴邊亦不懂得吃，要放在嘴邊頂進去，牠們才吃得到。」雖然異短看起來很笨拙，但Twiggy說牠們玩鬧時，還是相當活躍的。她續說：「其實牠同樣貪玩，只是牠一天有21小時或以上都在睡覺，我飼養的其他貓，沒有牠那麼愛睡。」

異國短毛貓的飼養心得

Twiggy分享，飼養異國短毛貓要有心理準備，需花上很多時間為牠們打理外表及保健。由於異國短毛貓有別於其他短毛貓的「短毛」特質，牠們中長的毛髮相當厚重。主人每天需花時間分層次地為牠梳毛，確保底毛不會打結。毛髮打理不宜，有機會令牠們患上皮膚病。此外，為貓咪清潔眼睛分泌及保持其臉蛋整潔，是另一件須要花心機照料的事。Twiggy解釋，因為異國短毛貓天生呼吸道短窄，淚腺分泌亦因而較其他貓種旺盛。水汪汪眼睛的形象背後，主人需早晚定時為牠抹走眼水，以免積累成為污垢，發出異味甚或出現皮膚問題。此外，異國短毛貓容易有呼吸道問題，因此主人要留意避免讓牠們有過於劇烈的跑跳追逐，以免引發氣管或心臟毛病。

遺傳疾病及醫療護理

康誠動物醫院註冊獸醫高寧霞指，異國短毛貓相對其他家貓而言有更多遺傳性易發疾病。因為牠們有波斯貓血統，因此會較容易患有腎病，例如多囊腎病。此外，牠們的腸胃及皮膚亦相對敏感。很多異國短毛貓會患上俗稱IBD的慢性腸胃炎（Inflammatory bowel disease）。加上牠們頭大身小，四肢短小的身體結構，同樣較容易有關節痛的問題。

呼吸道疾病方面，扁面及下顎過長的特徵，會令牠們容易出現呼吸問題，例如鼻孔過小無法呼吸等。問題嚴重性視乎扁面的程度而定，有些面形過扁或鼻孔過小者，需要接受整容手術擴大鼻孔或矯正下顎。高獸醫說：「牠們進食時有機會將食物吸入鼻孔，但不會如坊間傳言因此容易患上吸入性肺炎。」反而是食物殘渣留在臉如沒好好清潔，易有異味或藏污納垢引致皮膚病，這問題更普遍，因此建議挑選一些寬平設計的糧食碗，以避免出現上述情況。在此亦想提醒各位主人，因為牠們的遺傳病真的較多，如果有意飼養異國短毛貓的話，最好預留多一點醫療費用或預早替貓兒購買醫療保險比較好。」

總括來說，異國短毛貓是親人友善的親善大使，但是不論是在美容打理及健康照顧上，亦需要主人花上大量心機和時間。過往亦有不少主人貪圖異短可愛的外表而輕易飼養，其後卻因疾病纏身而將貓咪棄之不理。因此在飼養異國短毛貓前，切記要有心理準備及預留足夠醫療費了。

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