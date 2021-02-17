雨水是中國二十四節氣的第二個節氣，這天的天氣普遍都會下着毛毛細雨，中醫指這節氣最易令皮膚病、鼻敏感、哮喘等症狀復發。香港註冊中醫楊澤琪提醒，有長期病患的人士更要特別注意健康，透過穴位按摩及時令湯水都是養生方法之一。

楊澤琪醫師推介了一個針對胃炎和腸炎都有一定功效的穴位「水分穴」，特別適合雨水這節氣時按壓，因為雨水天氣潮濕且乍暖還寒，容易造成體內水液停滯，因此健脾祛濕都是雨水節氣中重要養生之道。按壓方法是只須在肚臍上一吋的位置，用手指公按壓至有酸麻痺脹感覺則可。而今集推介的雲苓白朮豬骨湯，醫師建議經常胃口差、消化系統欠佳、容易有痰和疲倦人士飲用。因為雨水的節氣容易令人舊病復發，難以入眠。此湯水飲用後有助補中益氣，改善睡眠質素。

雲苓白朮豬骨湯（4人）

材料：

竹芋6條／淮山30克／杞子30克／瘦肉60克／生薑數片

製法：

1.先將豬骨汆燙備用；

2.浸泡雲苓和白朮半小時；

3.再把所有材料放進鍋內加水至八分滿；

4.大火煮沸後轉小火煮1.5小時，加鹽調味即可。

記者：林懿

攝影：Chloe

編輯：鄒仲安

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