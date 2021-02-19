《街頭霸王》是不少人的集體回憶，無論是街機版還是家用版，多年來都有大量粉絲。最近《街霸》更有新作推出，就是在Switch的《Capcom Arcade Sradium》中收錄的其中一個遊戲《Street Fighter II》，雖然是完全移植當年的街機版本，但就有眼利的日本玩家發現，遊戲中原來有一些「政治正確」的小改動。

日本玩家「ぽめ」在Twitter上發佈了他的小發現，就是香港代表人物FEI LONG的代表旗幟由之前的香港區旗變成今次的中國國旗，相當「政治正確」，認真抵讚！不過他同時提到「蘇聯佬」在新作中繼續保留USSR的國籍及國旗，睇嚟CAPCOM特別喜歡討好習主席，但就唔怕得罪普京喎！

除了對香港有「政治正確」的修改外，估唔到連對自己國家都相當「小心」。因為「ぽめ」同時發現在「本田」的主場澡堂背景亦有修改，把原有背景中富士山後的「紅太陽」刪減，變成一片白色，戰勝後背景亦只在天空上出現黃紅變色的效果。睇嚟CAPCOM真的非常懂得討好中國國民，香港的愛國藍絲們，唔係唔快啲買game支持嘛？！

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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