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百年安老院｜二級建築聖若瑟安老院將重建成住宅 曾為革命基地 內部情況曝光：完全免費、宿舍分男左女右

1小時前

「總之神秘，冇（入過去）。」在牛池灣街市開檔逾50年的老街坊說。他口中神秘的地方，就是位於街市後方的聖若瑟安老院（舊址）。安老院屬二級歷史建築，在成為安老院前，原來還有一段革命事蹟。早於2006年，發展商已向政府申請，在這塊土地上興建約60層高的豪宅，推土機已經進駐安老院，百年建築最終能剩下多少？

以前聖若瑟安老院門樓有一道密閉的黑色鐵閘，拱門下方有六個圓形鐵牌分別寫着「聖若瑟安老院」，上方則刻有灰色的英文字母「J.M.J」（指Jesus、Mary、Joseph）。今年48歲的房先生表示，小時候和家人要在黑色鐵門外按門鐘，說出太婆的名字才可以入內。進了大門，中間有一條石屎車路，兩旁鋪滿松果般大的石頭，沿着安老院圍牆側種着芒果樹及木棉樹。房先生記得每逢農曆新年，木棉樹盛放着一朵朵火紅的木棉花，很是喜慶。

走到車路盡頭是聖若瑟安老院宿舍大樓，但房生的太婆並不住在這裏。穿過宿舍大樓，左右兩邊還各有一座宿舍，他還記得宿舍分「男左女右」，他們總是拐右前往太婆住宿的地方。那時是七十至八十年代中期，房先生才約10歲，他的太婆則已達90高齡。

信天主能入住　教堂扮上海灘搶婚

房先生的太婆和家人本來住在觀塘雞寮，百多呎地方住十幾個人。1967年她終於按捺不住發脾氣，說那裏太擠迫，後來有親戚教她只要信天主教，就可以申請入住聖若瑟安老院。他的太婆真的走去信天主教。「唔收（錢）的，每到聖誕節、復活節仲有禮物送！」他喜滋滋地笑說。

住進安老院，太婆終於不用再與家人屈居彈丸之地，樂得自由。安老院很大很舒適，每個房間有一個課室般大，但裏面最多只放六張床，床與床之間通道寬闊，放了抽屜和椅子後還有活動空間。「入面好自由，太婆鍾意飲可樂，我哋每次探佢都會帶可樂畀佢飲，佢成個櫃桶都係可樂！」

不過那時房生年紀還小，每次與太婆打完招呼，便和姐姐們「借尿遁」。由於他是男生，去洗手間要走出女性宿舍，再經過噴水池、教堂、廚房，走至左邊的男性宿舍才能解決。他們一群小朋友亦把安老院當遊樂場玩，有時在空地扔石頭、在宿舍內玩捉迷藏，「安老院內四通八達，跑兩步就有樓梯可以上落，瓹嚟瓹去。」他亦因此記得安老院地板使用水磨石，冬暖夏涼，惟獨回南天時地面會出水；還有公公婆婆會在露台上攤開沙灘椅，享受溫暖的日光浴。

眾多「遊樂設施」中，房先生說他最愛去教堂玩。有一次他和姐姐們扮演《上海灘》教堂搶婚一幕，他打開教堂大門大喊：「程程！」然後就被身後一名穿藍色袍的華人修女扭耳仔，「呢度係祈禱嘅地方，你哋唔可以咁大聲。」每當他被罵時，穿白袍、披白頭巾的洋人修女便會用半鹹不淡的廣東話對他說：「小朋友，唔緊要，天主保佑你。」然後送他一顆糖果。回想起來，房先生仍禁不住嘟囔：「華人修女好惡，洋人修女就好好。」

初時他和家人每兩個星期便去探望一次太婆，後來他的太婆身體越來越差，直至1985年（或1986年）暑假，他們大清早收到電話，說太婆在睡夢中去世，在安老院的教堂出殯，此後他就再沒有踏足安老院。「現在和當年相比其實變化不大，外牆仍是黃色和紅色，仍是那款木窗花，如果現在還原應該趕得切。」這次重回舊地，他已被地盤的橙紅色鐵閘攔在門外，只能站在馬路對面的停車場高處眺望安老院。

八十年代安老院仍有約10幢建築物，但現時只剩聖若瑟安老院別墅、門樓及安老院宿舍三幢，門樓和宿舍於1920年建成，別墅則於1919年建成，至今已逾百年歷史。但關於這片土地的歷史，還可推前至1908年，當時這裏還只是一片綠油油的農場。

長春社高級公共事務經理李少文說，1908年四大寇之一的陳少白花了$9,000買下牛池灣這塊土地，剛好孫文（孫中山）的大哥孫眉因為夏威夷土地政策改變，被迫放棄當地的牧場生意來到香港，又想重操故業，於是向陳少白借了半塊地，在這裏種菜、種果樹、養雞和養豬。

同盟會革命基地　曾接收難民

「孫眉農場」只運作了兩年時間，當時孫眉在背後默默支持同盟會的革命活動。當時同盟會在廣州搞革命，孫眉在農場製作青天白日滿地紅旗；他們在東頭村招收黨員，但由於村裏人多，開會不方便，於是選址人煙稀少的農場作為開會場所。直至1910年，兩廣總督寫信給港英政府，指孫眉「謀反中國政府」，政府將他遞解出境。

後來陳少白再把土地售予富商陳賡虞。1919年，陳賡虞向政府申請在這裏興建四座別墅及花園，並以其父親的號命名為「小梅村」。1926年，陳賡虞後人把土地轉售予安貧小姊妹會興建安老院，成為後來房先生太婆居住的聖若瑟安老院，當年安老院曾接收因戰亂逃難到港的難民。直至1996年，安貧小姊妹會以地換地的方式，把安老院土地轉讓予發展商。現時地皮由九龍建業擁有，並計劃發展成住宅及商業項目，其建築圖則於2011年已獲建築事務監督批准。

聖若瑟安老院三幢建築物被評為二級歷史建築，但李少文認為古諮會低估了這片土地的價值。「他們低估了兩件事，第一，他們沒有評價孫眉農場的重要性；第二，即使不知道陳賡虞是誰，但香港有多少建築物是1919年建成，又能保存得那麼完整？」事實上，2001年，安老院曾被評為一級歷史建築，但2010年2月又改評為二級歷史建築。「古諮會冇解釋到點解，但第二年發展商就入咗圖則並獲批。」

「所謂一級二級三級，只係一些行政措施，真正不能動的是法定古蹟。一級和二級的分別，就是二級只保留外觀，即是外牆，一級則需盡量完整保留，可作為法定古蹟的後備。但若評為一級，對發展商而言，發展潛力已是大減。」李少文說：「嚴格而言，我並不反對興建豪宅，因豪宅亦係這裏原本的歷史用途，問題係你點樣起，會唔會可以保留到由孫眉農場到陳少白、陳賡虞、安老院咁多重歷史，而唔止係一座建築物？」

九龍建業於年初提出新的建屋計劃，擬在聖若瑟安老院舊址興建五幢約60層高的住宅大廈，現有歷史評級的三幢建築物，會保存下來並發展成商場及綜合用地，現時城規會正就這項規劃申請讓公眾提交意見，於2月19日截止。

記者：黃桂桂

攝影：鄧　欣

（部份照片由「香港隅地」提供）

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