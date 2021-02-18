新年過去，你有否在年廿八洗邋遢，整理家裏雜物？還是看見雜物卻不捨得丢掉？臨床心理學家鄒凱詩（Daisy Chow）指囤積雜物會導致內疚及沮喪等負面情緒，對健康造成憂患。

雜物多影響情緒 易與家人起衝突

鄒凱詩指，雜物過多會令視覺及嗅覺超出負荷，容易產生壓力，「普林斯頓大學心理學家發現雜亂會降低專注力，容易令我們分心，不斷思考何時要整理雜物，如未有整理雜物又會產生內疚感 ；沒有足夠位置安放雜物，也會令我們感到沮喪。」當雜物過多時，不但會對健康、安全及衞生產生憂患，也會製造很多與家人發生衝突的機會。

囤積症四大症狀

不過雜物多並不等於患上囤積症（hoarding disorder），根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）, 囤積症患者應有以下症狀：

1. 多數缺乏自覺，被斥責囤積雜物時會否認有問題，認為所有物件實用及有價值；

2. 當囤積症患者面對必須遺棄的物件時會出現相當大的困難，同時帶來巨大困擾；

3. 因為難以丟棄財產，令過多雜物而促使生活空間混亂；

4. 有明顯情緒困擾及／或嚴重損害其日常生活功能。

雜亂環境影響精神健康 斷捨離有助減壓

鄒凱詩透露，有研究顯示曾遭遇創傷、家人患有囤積症者，都會較容易患上囤積症，「其實很多問題都是由青少年的時候已經開始，情況到中年會越趨嚴重，最終構成病態。一般囤積症病人會認為儲存的物品很有意義及價值，並非垃圾，當你要他丢掉時他會情緒崩潰並覺得很大困擾。」鄒凱詩亦指環境會影響健康：「 根據Saxbe & Repetti於2010年的研究，因家裏環境受壓的妻子，一般都對婚姻滿意度普遍較低，抑鬱情緒亦有較大的增長，晚上會感到較大疲勞感。」而近年多人實行的斷捨離的確有助減低壓力，「 美國有一位神經認知科學家發現如果整理雜物，大腦會釋放安多酚，令我們覺得療癒，開心。」

影片提供：臨床心理學家 鄒凱詩

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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