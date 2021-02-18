雖然飼養八哥的普遍程度不及貴婦、柴犬等，但八哥的樣子總是楚楚可憐又帶一點可愛，同樣贏得不少人的喜愛。但屬於扁平臉或統稱短吻犬種的八哥，會因為外貌而帶來不少的健康問題。想飼養八哥的新手們不妨了解清楚狗狗的性格、特性，再考慮是否適合飼養。

不要小看八哥身形細小，樣子又不夠兇狠，但牠卻是優秀的家庭犬之一。原來八哥源於中國，亦有人認為牠們的祖先是北京犬。八哥在西藏培育後，在十七世紀由荷蘭傳到歐洲，其後在英國廣為飼養，所以目前的品種都是在英國後天培育改良而成的。

短吻犬種易多病痛

雖然八哥的扁平臉讓牠們看上去很可愛，帶有幾分呆笨，但這同時為牠們帶來不少健康問題。以八哥為例，這些短吻（brachycephalic）的犬種，臉形較為扁平，鼻子較短，故此牠們天生呼吸道相對較窄，容易患上呼吸系統、眼疾、脊椎疾病、心臟病等疾病。

由於呼吸道狹窄，不易散熱，牠們非常容易中暑，所以八哥並不適合長時間外出運動。因為天氣炎熱容易造成呼吸困難，嚴重的話還可能引發熱衰竭。為牠們健康着想，應盡量避開烈日當空的時間，選擇在清晨或傍晚才帶八哥外出散步。

需耐性打理八哥

八哥身上的皺褶非常多，需要勤於清潔，否則容易有體味。不過並非每隻八哥都會有體味的問題，因狗而異。在清洗皺褶時，飼主一定要有耐性地將一層層皺褶撥開來清洗，特別是鼻子附近的皺褶，容易藏污納垢。由於八哥的臉較為扁平，眼睛突出，所以幫牠們清潔臉部時要格外留心，不要弄傷眼睛。

容易肥胖要注意食量

由於不需要大量運動又十分貪吃，所以八哥體質易胖。牠們對於食物毫不抗拒，致令不少年長的八哥都會有過胖的問題，所以飼主要從小控制牠們的食量，養成良好的飲食習慣。加上八哥較其他狗狗更為黏人，所以一旦決定飼養八哥，就要投放時間去陪伴牠們，讓可愛的八哥成為家庭的一分子。

撰文：黃雅純

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