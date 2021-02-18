「pui pui pui pui……」新一集《PUI PUI天竺鼠車車》你看過了嗎？這齣日本定格動畫《天竺鼠車車》是近期大熱，更掀起了一股飼養天竺鼠的熱潮。動畫裏的天竺鼠聰明、善良、勇敢，還會吃掉垃圾，現實中的天竺鼠到底是怎樣的？就交由飼養了九隻天竺鼠的夫妻Pearl和Nick，以及「Village Vets 獸醫村莊」註冊獸醫Dr. Boris Yeung為大家解答，pui！

天竺鼠有臉頰囊？還會吃垃圾？

在《PUI PUI天竺鼠車車》第四話《嚼嚼大掃除》中，天竺鼠車車的乘客不斷將垃圾拋出車外，天竺鼠車車看不過眼，就把垃圾一一吃掉，有一幕更加吃得兩邊臉頰鼓脹，像小倉鼠一樣。不過這橋段在現實中沒有機會發生。Dr. Boris解釋，天竺鼠的身體結構與倉鼠不同，兩邊臉頰沒有臉頰囊，牠們一咬到食物就要吞下去，並不可以可愛地把食物儲存在嘴裏。而且，天竺鼠是非常嘴尖的動物，根本不會吃垃圾，「牠們極度偏食，有時候寧願餓死，也不進食不想吃的東西。所以有時見牠不吃東西並不是牠生病，牠只是揀飲擇食，但之後可能會弄得自己真的生病了。」Pearl和Nick十分認同，「草是牠們的主食，但牠們有時候會厲害得挑草吃，不是每一根草都喜歡，稍為硬一點，牠們就不願意吃了。」

所以，要天竺鼠吃垃圾是不可能的；但牠們有一個特性，就是要吃糞。天竺鼠跟兔子一樣，天生須要吃掉自己一部份的糞便，去維持消化系統健康。牠們的糞便分為兩種，一種是平日可以看得到，能拾起來一顆顆像黑豆般的糞便，那些牠們是不吃的；另一種排出後瞬間便會被吃掉，這種糞便平日主人是不會看到的。

見紅蘿蔔會瘋狂 在港生活易中暑

天竺鼠車車播出了多集，有一個元素幾乎每集都會出現，就是紅蘿蔔。警察天竺鼠車車看到紅蘿蔔會停下來不追犯人、在賽跑中的車車吃到紅蘿蔔會元氣大增，連冒險的車車要尋找的寶藏都是紅蘿蔔！天竺鼠真的這麼喜歡紅蘿蔔嗎？部份正確。天竺鼠可以吃紅蘿蔔，亦可能會表現得很喜歡，但Dr. Boris提醒，紅蘿蔔只可以當天竺鼠的零食，不能作正餐，狂吃紅蘿蔔及生菜，對天竺鼠的牙齒和健康都不好。天竺鼠的牙齒會不停地生長，所以牠們須要吃草及硬物來磨牙。不磨牙的話，牙齒會變得太長。天竺鼠的主食始終是草，蔬菜水果都不能吃太多。另外牠們有一個特別需要，就是一定要吸收維他命C，牠們跟人類一樣，不能自己製造維他命Ｃ，一定要從食物額外補充。

第三話《救出貓咪大作戰》，天竺鼠車車在太陽下熱得冒汗，最後還要浸在水池內降溫。真實的天竺鼠確實怕熱，牠們的體溫跟人類相若，大約是37℃至38℃，生存環境的最佳溫度大約在18℃至24℃之間。在香港這種又濕又熱又焗的天氣下，天竺鼠容易中暑。至於是否愛浸水洗澡？天竺鼠可以碰水的，亦天生懂得游泳，但牠們並不喜歡，主人不必定期幫天竺鼠洗澡，可以視乎情況，在牠碰到排泄物弄髒時才洗就可以了。

毛色性格大不同 飼養前做足功課

《PUI PUI 天竺鼠車車》導演見里朝希的姐姐有飼養天竺鼠，所以這部動畫算是忠於現實，連「pui pui」的叫聲都用上了真實的天竺鼠配音。天竺鼠跟老鼠一樣是囓齒目動物，源自南美洲。原本只是被畜養成為人類的食物，後來憑藉可愛的外貌慢慢變成了寵物，現時在野外幾乎沒有野生的天竺鼠。真實的天竺鼠跟動畫一樣，有多種不同毛色，有長毛、短毛、順毛、鬈毛、紅眼、黑眼等各種外貌。牠們的確情緒豐富，很有個性。

Pearl和Nick飼養的九隻天竺鼠，毛色各異，性格亦大不同，「其中一隻天竺鼠叫淡奶，對人很溫柔，不會咬人，但對其他天竺鼠很惡，會用頭頂撞。另一隻天竺鼠雪雪則很溫柔，連進食的樣子都特別斯文。」二人都喜歡看天竺鼠之間的互動，有時會在籠邊看很久，就像看真實版的《天竺鼠車車》。不同的是，他們可以與真實的天竺鼠車車互動，「牠們會知道Pearl負責餵食，一聽到Pearl的聲音就會走近籠邊，有時放工回家，我們就會抱抱牠們，抱起輕輕撫摸，牠們會很享受。培養了感情之後，牠們是很親近人的。」

愛上天竺鼠的人，大多是被其可愛樣子吸引，不過Pearl和Nick決定飼養時，並不是一時衝動，他們至少花了半年時間預先研究，了解天竺鼠的生活習慣，才把第一對鼠鼠接回家，「真的要肯定自己不會嫌牠們吵、污糟，要有足夠空間、時間和金錢去照顧牠們才開始養。我每天幫牠們清潔的時間幾乎要花一小時，每隻天竺鼠的食物每月平均要花費三、四百元。」天竺鼠的壽命一般為四至八年。飼養寵物是一生一世的承諾，如果真的要養，記得要做足功課。

部份圖片由受訪者提供：Pearly.piggies@IG

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