牛年大吉！今年是各位牛仔牛女擔任主角的一年，不過「牛仔」二字對於時尚愛好者來說，就不只是牛年的元素，而是永恆的fashion icon。由香港知專設計學院（HKDI）主辦、創意香港贊助的「香港牛仔節」，已經來到第二屆，牛仔布為題，以創新的設計科技注入牛仔服飾。

今屆「香港牛仔節」以「明日牛仔」為題，於2月19至25日在中環元創方舉行，主打活動有牛仔服裝展和牛仔市集。牛仔服裝展上，會展示最新的牛仔布料及發展技術，如：牛仔布機器品牌Jeanologia展示的鐳射印刷技術及牛仔布洗水技術，JACQUARD™ BY GOOGLE智能LEVI’S®牛仔褸等。礙於疫情關係，公眾可透過網上360導覽，即使足不出戶也可於線上觀賞牛仔服裝展。牛仔市集則吸引了多位本地和海外的設計師、藝術家參與，展示他們的牛仔布產品和藝術品，並設銷售服務；當然市集亦設有線上購買服務，方便大眾選購。還會有網上牛仔工作坊給大眾過過手癮，牛仔煲呔、牛仔蜂蠟布、牛仔布吊燈都可以試試DIY，不過需預先於網上報名，材料包會預先寄給參加者。

有關最新Denim Workshop牛仔工作坊的報名詳情及安排，請瀏覽大會網頁：

http://www.hkdenimfestival.com

記者：劉芷晞

編輯：鄒仲安

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