大部份寵物友善餐廳即使給毛孩進入，也不會容許狗狗自由走動。但位於佐敦的寵物生活館「Ruff and Fetch 拉夫寵物生活」卻不同，毛孩真的可以自由自在地跑來跑去。生活館樓高三層，頂層的餐廳分露天茶座及室內用餐區兩個區域，不論室內室外都可以讓狗狗自由行，亦沒有體形限制，大狗小狗都可以入場。餐廳有一個毛孩專用波波池，免費給食客使用。二樓有寵物美容，一樓是寵物零售及寵物游泳池，可以付費讓狗狗游水做運動。

餐廳提供狗狗的專屬餐單，有狗狗肉批、雞蛋仔、羊奶乳酪蛋糕等等。主人的食物則走西式Café路線，雞翼拼盤（$88）煎炸得香脆；黑松露薯條（$38）味道香濃。食物價錢不算貴，味道中規中矩。餐廳設有人類最低消費，每位客人$120，狗狗則不限。繁忙時段入座時間限90分鐘。要扣分的是，室內使用高桌椅，抱着毛孩坐實在不太方便。不過容許狗狗入座的室內餐廳不多，而這間亦勝在給狗狗自由走動的地方不少，最適合相約一班狗朋友一起玩。

Ruff and Fetch 拉夫寵物生活

香港佐敦官涌街7號匯萃商舖

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