蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

狗狗好去處2021｜佐敦室內狗cafe免費玩波波池 狗狗任跑無限制

1小時前

大部份寵物友善餐廳即使給毛孩進入，也不會容許狗狗自由走動。但位於佐敦的寵物生活館「Ruff and Fetch 拉夫寵物生活」卻不同，毛孩真的可以自由自在地跑來跑去。生活館樓高三層，頂層的餐廳分露天茶座及室內用餐區兩個區域，不論室內室外都可以讓狗狗自由行，亦沒有體形限制，大狗小狗都可以入場。餐廳有一個毛孩專用波波池，免費給食客使用。二樓有寵物美容，一樓是寵物零售及寵物游泳池，可以付費讓狗狗游水做運動。

相關新聞：狗狗好去處2021｜沙田新開幕免費「寵物樂園」 馴犬師Eric Ko教狗狗玩跨欄

餐廳提供狗狗的專屬餐單，有狗狗肉批、雞蛋仔、羊奶乳酪蛋糕等等。主人的食物則走西式Café路線，雞翼拼盤（$88）煎炸得香脆；黑松露薯條（$38）味道香濃。食物價錢不算貴，味道中規中矩。餐廳設有人類最低消費，每位客人$120，狗狗則不限。繁忙時段入座時間限90分鐘。要扣分的是，室內使用高桌椅，抱着毛孩坐實在不太方便。不過容許狗狗入座的室內餐廳不多，而這間亦勝在給狗狗自由走動的地方不少，最適合相約一班狗朋友一起玩。

Ruff and Fetch 拉夫寵物生活

香港佐敦官涌街7號匯萃商舖

相關新聞：狗狗好去處2021｜葵涌寵物友善西餐廳價錢實惠 提供狗狗專屬鮮食餐

點擊瀏覽狗狗好去處系列！

點擊瀏覽狗狗好去處系列！

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

佐敦寵物友善餐廳寵物泳池西餐寵物Café寵物美容
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner