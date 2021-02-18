話說1月31日乃移英人士的大日子，皆因當天為BNO簽證正式出爐日，每個渴望成為「英國人」的香港人，無論已到英國的還是仍在香港的，都期待着這一天於網上申請簽證。誰知英國政府卻搞出一個小小的反高潮——就是建議大家可於2月23日透過手機App申請簽證，並且明示暗示以這種方式申請會更快速便捷，兼夾不用親身到北角「打手指模」。我（曼爸）不少老友記本都急欲移英，當中包括親人、舊同事及舊同學等等，但當他們得悉申請程序後，大多都選擇等到2月23日才申請，只有一組家庭堅持於1月31日網上申請，並已於2月初到北角完成打手指模程序。雖然比別人捷足先登，但這位仁兄卻道︰「連簽證中心職員都答唔到幾時批到！」這方面也是理解的，單單由去年7月15日至今年1月13日不足半年間，在這段仍未正式開放申請簽證的日子裏，已有約7,000名香港人「行先一步」來到英國，試想像一旦全面開放BN(O) 簽證申請，會有多少人急不及待馬上「回鄉」？

移民是對價值觀的信仰與堅持

講到「回鄉」，身邊倒也有不少朋友計劃移英，無論是於去年9月已先來一步移英的親人，還是計劃於未來半年內到埗的朋友，加起來就有15組（15個家庭），大部份都是為了下一代的前途，黯然離開自己真正的家鄉。若論到身家，這批朋友絕非每一個都「上晒岸」，有樓可賣的固然「定過抬油」，據我所知最「叠水」的朋友以約多於1,000萬港元左右的身家來英，而盤川最少的，僅以10多萬港元就奮勇移英的年輕朋友們也有數個。有人說，移民是金錢轉移的博奕，是對未來的一場重大賭博，我倒認為移民是對價值觀的信仰與堅持。錢不在多，貴在「此心安處是吾鄉」。

兒子在港讀小四 9月準備考11+升中試

在這15組移英的朋友當中，不少也忙於為孩子的學校籌謀。有朋友堅持要在Ofsted（英國教育標準局）裏找outstanding與排名高的學校，也有部份朋友天性浪漫，隨遇而安。今集我倒想講講這種價值觀。在香港，我們做家長的，確要為爭一所好學校（或名校）而爭過你死我活，但山長水遠來到英國，還有這種必要嗎？我的孩子曼仔，本於香港就讀小四，根據英國教育制度，一到埗就要「跳級」成為小五，不特止，於今年9月他就要升讀小六，馬上就要參與11+升中試。想必家長們都聽過11+這個類似香港學能測驗的考試，而《蘋果》果籽也曾舉辦不少有關11+的webinar。那麼，由到埗至考試僅只8至9個月的時間，曼仔能應付嗎？我又應不應該要求曼仔考到好成績？

坦白說，曼仔在香港時就讀於九龍城一所薄有名氣的私立小學，想當年他報考幼稚園，我們只曾替他報考了3間學校，一所位於屋企樓下的普通幼稚園，另外兩所俱是一條龍式可升小升中的學校，當時的心態是想「搏一搏」嘗試「一條龍」，但卻「預咗」以屋企樓下的幼稚園為心儀入學目標。豈料故事通常都是無心插柳柳成蔭，屋企樓下那所幼稚園並沒有取錄曼仔，反而九龍城這所學校收留了曼仔，自此他就由幼稚園一直升讀至小四退學為止。還記得當年學校取錄了曼仔，我與曼嫂面面相覷︰「以後豈不是要坐校車上課了嗎？」（我居住於沙田區）

時間雖緊迫 勿放棄嘗試

好了，事過境遷，人到英國，我目前要考慮的是11+的課題。考，則時間緊促；不考，則自我放棄。在這骨節眼上，我沉思許久⋯⋯最後我跟曼仔約法三章︰因為只有約8個月的時間，對曼仔太不公平，「你即使考0分，我也毫不怪責，儘管盡全力去嘗試就夠了」。但問題是，必須要有嘗試的「態度」，尤其我作為父親的，更不應先由我去判兒子「死刑」，「睇死佢考唔到」而不讓他去考11+，反之應該給他足夠機會去嘗試，他能考到，是他的努力；他考不到，是力有不逮，隨遇而安。反正在香港的時候，我們也沒怎麼逼過曼仔讀書，平常都是「手機餸飯」或以「睇YouTube」為樂，而他的成績也一直只在中下水平。但細心一想，如果考也不考就由做父親的我去stop這個機會，或許他將來會埋怨我這個決定也說不定？

倘報11+ 最好在英國summer term開學前到埗

未必每位家長的孩子，都遇上像曼仔這種剛好要升中的時機，但我想提及三項要點︰假如你的小朋友現在就讀於香港小四，理論上他今年9月就會升讀英國小六，可以參與11+升中試。又假如他未能於本學年來到英國就讀小五的話，他是沒有機會於下個學年（即本年9月）報考11+的，這方面還請家長們應該注意。第二，假若仍希望小朋友有一個嘗試的機會，家長最好於英國的summer term開學前（即4月中或之前）到埗，進入英國小五體系當中，方能報考11+。而有一點更需要注意的是，11+的內容確實非常艱深，我於香港的大學主修數學系，卻發現部份數學題目實在有點困難，這方面亦希望家長早有準備。

報英國私立小學助兒子融入

而我思前想後，大膽地作出一個決定，就是來英前先為曼仔報讀英國私立小學，以助他更舒適地融入——很多家長都對英式免費教育趨之若鶩，誰還會捨得花錢讓孩子讀私立學校？但我衡量到曼仔一到埗已讀小五下學期，頂多於一年半後亦已小六畢業，也不過一年多的學費，並非全期中小學俱讀私立學校那麼「甘」，加上如果在這個「升中時機」之際再去排免費的state school（公立學校）插班，萬一插班有所耽誤，則更加削弱曼仔的機會，到時就真的「唔考好過考」，因此我較捨得去花錢嘗試。但我必須強調，11+只是為了想入讀需要選拔（selective）的grammar school（文法學校）而設，假如家長們無意報考11+，大可不必考之，而英國有部份家長也索性不讓孩子參與11+考試，直接任由政府派位state school就算了。而派位的方式亦十分簡單，就是「鬥近」，誰住得近則誰能入讀。如果大家的距離一樣近的話，Council（市政廳）則會以誰「住得耐」為準則分配學校。當然還有其他更細微複雜的入學方式與標準，這方面當擇日細談。

假如你的小朋友並非涉及升中年份，我也建議盡量於暑假前到來（即5、6月份），皆因暑假期間很多學校會休假，未必有員工上班，假若於這段時間來到，甚至於9月份已開學後才到來，由於已經開學的關係，你的小朋友於此時報讀學校，則屬於插班生身份，而這時候很多學校亦已滿額，即使你住得再近，Council也有機會把你的小朋友安置於較偏遠的、收生還未滿額的學校就讀，如此則得不償失。所以，如果有心移英的家長，請好好計劃移英的時間，未雨綢繆。

英國有咩貴過香港？ 竹笙一包64港元

揀學校固然是一大課題，但更讓香港人「十五十六」的，是擔心英國生活指數過高。其實很多KOL俱曾講過生活水平的問題，大致上去超市買日用品甚至食物，普遍都比香港便宜。當然也要視乎你到哪一間超市吧，比如我家附近的Aldi、Lidl、Iceland都比較便宜，好像1鎊（約10.7港元）10隻雞蛋、3鎊（約32港元）一大隻雞、20便士（約2.1港元）一包意粉、39便士（約4.2港元）一瓶肉醬意粉醬料，甚至遇上大特價1.8鎊（約19.2港元）24卷廁紙，都係「平到你唔信」之作，這些網絡間早有評論的平價必需品，我亦不必再贅。但是，假若我們只講「有幾平」，恐怕亦有點以偏蓋全，實際上亦有些物品比香港更貴，而且貴之甚多，那倒不如我反其道而行說說好了，例如「出晒名」貴的中式超市，一包熟悉的竹笙，在香港可能廿零蚊已經買到，但英國卻要近6鎊（約64.2港元）一包。有些打邊爐用的牛丸，也要5鎊（約53.5港元）以上。即使大家減少到「中超」光顧，其實一樣有物品比較貴，就以近視的我必用的隱形眼鏡藥水為例，在港大約100港元兩瓶，這裏則比香港貴上一倍！而在Tesco配鑰匙，僅只配3條鑰匙竟然也要20鎊（約214港元）的價錢！廁所用的卷裝廁紙雖然碰巧大特價，24卷僅需1.8鎊（約19.4港元），但盒裝紙巾一般也要1鎊（約10.7港元）一盒，而且更是薄薄的盒裝！這方面大家都需要注意。

但正如我文初所述，挾1,000萬移民的朋友也有、挾10多萬移民的朋友也有，錢，固然是非常重要的要素，但「貴有貴移平有平移」，最重要是知道自己「點解要走」，還有「想不想走」。英國的「紙水」概括而論亦絕非高昂，須知道當一個地方樓價便宜的話，日常生活所需亦「貴極有個譜」，只要看看租盤的價格便略知一二了（當然若住近倫敦區域「紙水」會相對較貴）。也許，葉劉來到英國搵工的話或會遇上困難，但我深信作為《蘋果》讀者的你，大多都不是葉劉之流，搵工的際遇或會比葉劉更順遂、更平安。在一個最低工資達到時薪8.91鎊（約95.3港元，本年4月6日起生效）的英國，你還以為活在最低時薪只有37.5元的香港嗎？

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素粉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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