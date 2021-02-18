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類風濕性關節炎｜愛回家賈名媛中西合璧積極抗病 冀2年內穩定病情可計劃生B

1小時前

2020年對於全世界而言是難捱的一年，現年33歲、在劇集《愛回家》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy）亦不例外。先是去年中自己確診類風濕性關節炎，9月時男友陳志忠（Wilson）又發現患末期胃癌，可謂禍不單行。類風濕性關節炎屬自身免疫系統失調疾病，患者會出現全身的慢性關節炎症，炎症除產生痛楚外亦會侵蝕關節，繼而令其變形。

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去年5、6月期間，Chelffy經營的健康購物網防疫產品大賣，凡事親力親為的她，由搬運貨物到處理訂單均一手包辦，漸漸發現手部出現不適：「剛開始覺得左手手腕痛，我以為是一般扭傷，其後蔓延至右手，雙手手腕都有痛楚。」她原本以為只是普通扭傷或運動受傷，惟痛楚一直持續，之後甚至蔓延至手指，Chelffy察覺有異終前往求醫。

幾經轉折終確診

Chelffy先看家庭科醫生，被診斷為腕管綜合症，並轉介她看物理治療師，惟進行了多次物理治療後亦未見改善，物理治療師便將她轉介到骨科專科。骨科醫生察覺到她雙手的紅腫、痛楚呈對稱性；加上Chelffy早上起床時有晨僵的情況，遂查問她家族中有沒有人患風濕病或尿酸過高等的病症。雖然Chelffy回覆沒有，但醫生仍建議她去驗血，經驗血後，最終在7月下旬確診類風濕性關節炎。

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Chelffy直言：「我與常人的認知一樣，不太了解何謂類風濕性關節炎，還以為類風濕關節炎與一般關節炎無異。」後來男友Wilson告知，他母親生前亦受類風濕性關節炎折磨，而且此病會引致手部變形的嚴重後果。其實醫生早已告知Chelffy，此病有機會引發心臟疾病、肺炎等併發症，因此患病的消息一度令她心情跌至低谷：「內心很恐懼，心想：為甚麼會患這個病？自己有很多事尚未完成。」

除了心理關口，此病對Chelffy的日常生活亦帶來影響：「我本身很喜歡運動，但現在不能進行涉及器械的運動，跑步暫時都不可以。」藝人經常要化妝，對她來說也是一大難題：「就連畫眼線都有難度，基本上連筆也握不到，有時畫完一隻眼要反手畫另一隻眼時，一反手手腕便痛。」幸好家人給予她莫大鼓勵，認為現今醫學昌明，此病絕非不治之症。而且醫生亦指她的病情未算嚴重，在諮詢醫生意見後，她嘗試從中醫入手，以中藥和針灸調理體質。

遇巨變病情惡化

初嘗中醫治療的首3個月，Chelffy自覺有明顯改善，「改善了臨床問題，起碼沒出現嚴重的紅腫發炎或手指扭曲，能夠行動自如。」可惜好景不常，去年9月男友Wilson確診胃癌。面對如此巨大的打擊，她既要兼顧幕前演出又要照顧男友，還要打理與男友開設的演藝學校，在極度忙碌與缺乏休息的情況下，病情一度惡化：「短短一個月內，全身任何一個關節，突然嚴重發炎，我雙頰兩旁的頭骨亦出現腫脹，連說話都有困難。」除此以外，膝蓋、手腕甚至頸椎亦受到影響，就連洗澡時拿起花灑也很吃力。

察覺病情越趨嚴重，Chelffy決定對症下藥，向風濕科專科醫生求診。醫生先為她處方低劑量類固醇，希望盡快控制病情，「藥效真的很快速，發炎與紅腫問題很快得以舒緩，不過服藥後我精神變得亢奮，晚上亦難以休息。」與中醫商量後，Chelffy嘗試用中藥緩和西藥帶來的副作用，她表示：「中藥一來有助入眠，二來可以『疏肝』，服用後睡眠質素和胃口都改善了。」

兩年大計望生B

雖然病情暫時得以緩和，但已打亂了兩人組織家庭的計劃，她直言：「去年初與男友已有結婚的計劃，但因各自的健康問題不得不擱置，現在首要目標是先調理好身體。」因此她與風濕科專科商討後，決定制訂兩年的治療期，期望兩年後可懷孕，「我正逐漸戒食類固醇，只服食類風濕藥物，之後亦會轉用標靶藥物。」縱使身患頑疾，但無阻她成為母親的決心。對於旁人的冷言冷語，着她不如放棄，又質疑此病會遺傳，她表示已諮詢過醫生，得悉類風濕性關節炎不會直接遺傳給下一代，因此現階段會盡力調理身體，為日後作好準備。

孕婦用藥的迷思

風濕科專科醫生吳善巍表示，若類風濕性關節炎的患者打算懷孕，必須與醫生商討治療計劃。即使懷孕期間，也有適合孕婦服用的風濕科藥物，毋須過份憂慮而先行停藥，令病情惡化。他續指，傳統風濕科藥物當中，羥氯喹及柳氮磺胺吡啶適宜孕婦服用，而甲氨喋呤及來氟米特則不適宜，前者需停服3個月方可懷孕，而後者更需兩年以上。

吳善巍醫生補充，非類固醇消炎止痛藥可服食至懷孕20周，但若患者難以成孕，例如嘗試了一、兩年仍未能成功懷孕，或曾流產兩次或以上，就不建議服食。此外，若懷孕期間病情活躍，服食黃氨及羥氯喹亦未能控制， 下一步會考慮使用生物製劑，即抗腫瘤壞死因子。若果仍持續發作，便可能需用到低劑量的類固醇，劑量於10毫克或以下亦屬安全。

吳善巍醫生又強調，並不會直接影響胎兒健康，但患者體內可能帶有Anti Ro因子。Anti Ro因子有機會經胎盤傳遞給胎兒，影響胎兒心跳，或引致新生嬰兒狼瘡。所以建議患者進行產前檢查，若檢測呈陽性，在懷孕期16至26周，須密切觀察胎兒心跳。

雖然有研究發現，五至七成類風濕性關節炎患者在懷孕期間病情會有好轉迹象；但吳善巍醫生提醒，病情較活躍的孕婦有較大機會出現早產，以及胎兒體重較輕的情況，因此建議患者於病情較穩定時才計劃生育。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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