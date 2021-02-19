美國女歌手Demi Lovato曾於2018年因吸毒過量而險死，更自爆曾引發3次中風及心臟病發，腦科醫生指吸毒會使血管發炎，引發腦中風，而服用含禁藥成份的減肥藥同樣可能引致中風。

可卡因及冰可引致中風 短時間內致命

據悉Demi Lovato有多年酒精、可卡因與奧施康定成癮的問題，亦曾因吸毒過量導致不省人事。腦科醫生盧文偉醫生表示，濫用藥物例如可卡因和冰，都可以引致中風。吸毒使神經興奮，會引起的血壓急速上升、血管收縮和血管發炎受損，可引發急性腦中風、重度昏迷，甚至癲癇發作。而其他毒品，例如海洛英、大麻、俗稱迷姦藥的GHB（γ-羥基丁酸，gamma hydroxybutyrate）都有相關報道指同中風有關。

不少人誤以為只有長時間的濫藥才有危險，內地曾有一名16歲少女兩日內狂歡慶祝濫藥後，就出現急性中風，其腦部大量細胞壞死，以致半身不遂，從此終身殘廢。加上不少毒品混雜多種藥物，令潛在危機更大。

戒毒後仍有後遺症影響視力

即使Demi Lovato在戒毒及戒酒後，現在她的腦部仍然受損導致視力模糊，以致不能駕駛及閱讀都有困難。盧文偉醫生表示每種毒品的後遺症不同，除了中風，也有多種後遺症，範圍很廣闊。以中風來說，也有血管栓塞和爆血管之分，實際引起的影響，則因人而異，中風後腦細胞會有不同程度的受損或死亡，再影響部份腦細胞所支配的身體功能如活動及語言機能，所以即使康復後都可能影響視力、身體平衡、手腳協調等。

減肥藥含禁藥成份

除了吸毒外，有人會行捷徑服食減肥藥瘦身，其實減肥藥中可能會混合一些禁藥成份，同樣會導致中風，例如西布曲明成份可以抑壓食慾而加入到減肥藥中，不過同時會增加高血壓，心跳加速以及心血管疾病的風險，因此2010年歐美相繼禁用，同年底含西布曲明的產品已被禁止在香港使用。

盧文偉醫生補充，其實這些禁藥根本就不應該加入減肥藥中，奈何這些禁藥能夠「有效」減肥，滿足人可以不做運動就極速瘦身的需求，但就少看了它們帶來的副作用，因此這些禁藥總會流入市面。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！